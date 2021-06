Life

Άριελ Κωνσταντινίδη: Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση στη σκηνή σε ηλικία 9 ετών (βίντεο)

Τι είπε για τον χωρισμό της, τα δίδυμα παιδιά της και τις παρενοχλήσεις που έχει δεχθεί στο χώρο της δουλειάς της.

Αποκαλύψεις για όσα έζησε στην τρυφερή ηλικία των εννέα ετών έκανε στον ΑΝΤ1 η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή το "Πρωινό" δήλωσε ότι δέχθηκε παρενόχληση στη σκηνή σε ηλικία 9 ετών, την οποία αρχικά έκρυψε.

"Δεν ήθελα να διαταραχθούν οι σχέσεις, κάποια στιγμή το είπα και απολύθηκε αυτό το άτομο. Εγώ δεν ήθελα να με βλέπουν σαν μικρό παιδί, ήθελα να βλέπουν ότι είμαι δυνατή. Όλα ξεκινούν από την οικογένεια και το αν ο μπαμπάς και η μαμά σέβονται ο ένας τον άλλον. Είναι κοινωνικό το ζήτημα. Ήμουν ευάλωτη, δεν μπορούσα να θέσω τα όριά μου" είπε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια μίλησε για τον χωρισμό της και τα δίδυμα παιδιά της, που είναι σήμερα τεσσάρων ετών. "Δεν είναι ίδιοι και δεν τους αντιμετωπίζω έτσι. Είναι δική μου ανάγκη να τους μεγαλώνω ως ξεχωριστές και μοναδικές προσωπικότητες. Ο μπαμπάς τους είναι “παρών”. Έχουμε χωρίσει αλλά είναι εντάξει με τα παιδιά. “Παρών” ήταν και θα είναι σε όλη τους της ζωή. Απλώς τα παιδιά επηρεάζονται από τα συναισθήματα που υπάρχουν και δεν μπορούμε να τους πούμε ψέματα", δήλωσε και πρόσθεσε:

"Δεν ρώτησαν για τον χωρισμό γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που τους είπα την πρώτη μέρα που δεν ήταν ο μπαμπάς στο σπίτι. Δεν εκδηλώθηκαν καθόλου, ήταν 2,5 ετών. Μου είπαν ότι είναι η ιδανική ηλικία. Δεν πρέπει να υπάρχουν εκκρεμότητες εκτός διαζυγίου. Όταν δεν έχουν αποκατασταθεί κάποια πράγματα είναι μια πληγή".

