Τουρισμός: η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 800 εκ. ευρώ. Ποιες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού αφορά.

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, στήριξη ύψους 800 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα και έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, ανέφερε ότι «Αυτές (οι εταιρείες) έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία, και αυτό το ελληνικό καθεστώς ύψους 800 εκατ. ευρώ θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ρευστότητα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία και το καθεστώς αυτό θα συμβάλει στη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητάς τους σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, καθεστώς ύψους 800 εκατ. ευρώ που θα παρέχει στήριξη σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.

Το καθεστώς συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα είναι ανοιχτό σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 30 % κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019.

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, με ανώτατο ποσό ανά επιχορήγηση που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 5 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου ή σε 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο.

Σκοπός του καθεστώτος είναι να παρέχει στους δικαιούχους το κεφάλαιο κίνησης που χρειάζονται για την απόκτηση πρώτων υλών απαραίτητων για τις δραστηριότητές τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς που κοινοποίησε η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση i) δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.





