Euro 2020 στον ΑΝΤ1: το καλοκαίρι “παίζουμε μπάλα”

Μην χάσεις φάση από την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ευρώπης.

Την Τρίτη 1η Ιουνίου, ο Τζώρτζης Ποφάντης είχε μια online συνάντηση με εκπροσώπους των Media. Μέσω διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας, ο Chief Content Officer του ANT1 παρουσίασε το πρόγραμμα του καναλιού για το EURO 2020.

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τα δικαιώματα των αγώνων του επετειακού ΕURO 2020, που αναβλήθηκε πέρυσι λόγω Covid-19, και το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 11 Ιουνίου έως και τις 11 Ιουλίου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θα μεταδοθεί από ένα ιδιωτικό κανάλι, τον ΑΝΤ1.

Το EURO, μετά το Μουντιάλ, είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον πλανήτη, προσφέροντας θέαμα και καθηλώνοντας τους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς» και όχι μόνο. Μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Αντουάν Γκριεζμάν, o Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, o Κιλιάν Μπαπέ, ο Χάρι Κέιν και πολλοί άλλοι, ετοιμάζονται να χαρίσουν μεγάλες συγκινήσεις και να «μονομαχήσουν» για να βρεθούν στο υψηλότερο βάθρο της Ευρώπης.

Οι 24 κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης θα αναμετρηθούν σε 11 πόλεις, με τον μεγάλο τελικό και τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται στο Λονδίνο, στο εμβληματικό Στάδιο Wembley.

Το δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού, με την υποστήριξη της NOVA, θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες, τις εξελίξεις και τις στιγμές του επετειακού ΕURO 2020, με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του EURO 2020 και των εκπομπών που θα το πλαισιώσουν στον ΑΝΤ1, ο Τζώρτζης Ποφάντης δήλωσε μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους: «Στην παρουσίαση προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2019, είχα ανακοινώσει την απόκτηση των δικαιωμάτων του EURO 2020 από τον ANT1, και είχα δηλώσει ενθουσιασμένος ως Διευθυντής Προγράμματος, αλλά και ως ποδοσφαιρόφιλος. Έπρεπε να περιμένουμε έναν χρόνο παραπάνω λόγω της πανδημίας, αλλά σε 10 μέρες ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ!».

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Η πρώτη σέντρα του Euro 2020 θα γίνει την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 22:00 με τον αγώνα Ιταλία-Τουρκία.

Λίγο νωρίτερα, στις 21:00, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, ο Γιώργος Λιώρης και ο Αντώνης Καρπετόπουλος, μέσα από την εκπομπή «ΕUROSHOW», θα καλωσορίσουν τους τηλεθεατές και θα παρουσιάσουν την Τελετή Έναρξης του EURO 2020, δίνοντας, στη συνέχεια, το μικρόφωνο στους εκφωνητές του αγώνα της πρεμιέρας που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη.

Μετά το τέλος της πρώτης ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η εκπομπή «EUROSHOW» θα επιστρέψει για να σχολιάσει τα πάντα γύρω από το εναρκτήριο ματς, τις φάσεις, τα γκολ, αλλά και όσους ξεχώρισαν.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Η δράση αρχίζει από τις 15:00 με την εκπομπή «EURODAY»

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και ο Ηλίας Βλάχος θα παρουσιάζουν τα παιχνίδια της ημέρας και θα αναλύουν τις συνθέσεις των ομάδων, καθώς και την πορεία και το μέλλον τους στη διοργάνωση. Επίσης, θα σχολιάζουν τις καλύτερες φάσεις των αγώνων της προηγούμενης ημέρας και θα δίνουν πάσα στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής που θα ξεκινά στις 16:00.

Κατά τη διάρκεια του ΕURO 2020, και συγκεκριμένα από 12 Ιουνίου έως και 3 Ιουλίου, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 θα μεταδίδεται στις 18:00. Από τις 6 Ιουλίου, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων θα επιστρέψει στις 18:50.

Στις 19:00, θα ακολουθεί ο δεύτερος αγώνας της ημέρας.

«ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΑ» : Κάθε βράδυ, στις 21:00, οι Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος θα σχολιάζουν με χιούμορ τους αγώνες και τους πρωταγωνιστές του EURO 2020, όπως κάνουν οι παρέες που μαζεύονται να δουν μπάλα. Φάσεις που διέφυγαν της ευρύτερης προσοχής, χρηστικές οδηγίες για την παρακολούθηση των αγώνων από «άσχετους» με το ποδόσφαιρο τηλεθεατές, καθώς και ιστορικά παραλειπόμενα από τις προηγούμενες διοργανώσεις. Θα συζητούν για την επιρροή του ποδοσφαίρου στην ποπ κουλτούρα και θα «συγκρούονται», υποστηρίζοντας μία από τις δύο ομάδες του αγώνα που θα ακολουθεί.

Στις 22:00, θα ακολουθεί ο τρίτος αγώνας της ημέρας.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η εκπομπή «EUROSHOW» με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Γιώργο Λιώρη και Αντώνη Καρπετόπουλο θα «κλείνει» το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα της ημέρας, σχολιάζοντας τα πάντα γύρω από τα ματς, τις φάσεις, τα γκολ, αλλά και όσους ξεχώρισαν στα παιχνίδια που παρακολουθήσαμε.

Instagram: euro2020_ant1

Twitter: @euro2020_ant1

Facebook: @euro2020ant1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΡΟΥ ΤΟΥ EURO 2020:

1η Αγωνιστική

11 Ιουνίου 22:00: Τουρκία - Ιταλία

12 Ιουνίου 16:00: Ουαλία - Ελβετία

12 Ιουνίου 19:00: Δανία - Φινλανδία

12 Ιουνίου 22:00: Βέλγιο - Ρωσία

13 Ιουνίου 16:00: Αγγλία - Κροατία

13 Ιουνίου 19:00: Αυστρία - Βόρεια Μακεδονία

13 Ιουνίου 22:00: Ολλανδία - Ουκρανία

14 Ιουνίου 16:00: Σκωτία - Τσεχία

14 Ιουνίου 19:00: Πολωνία - Σλοβακία

14 Ιουνίου 22:00: Ισπανία - Σουηδία

15 Ιουνίου 19:00: Ουγγαρία - Πορτογαλία

15 Ιουνίου 22:00: Γαλλία - Γερμανία

2η Αγωνιστική

16 Ιουνίου 16:00: Φινλανδία - Ρωσία

16 Ιουνίου 19:00: Τουρκία - Ουαλία

16 Ιουνίου 22:00: Ιταλία - Ελβετία

17 Ιουνίου 16:00: Ουκρανία - Βόρεια Μακεδονία

17 Ιουνίου 19:00: Δανία - Βέλγιο

17 Ιουνίου 22:00: Ολλανδία - Αυστρία

18 Ιουνίου 16:00: Σουηδία - Σλοβακία

18 Ιουνίου 19:00: Κροατία - Τσεχία

18 Ιουνίου 22:00: Αγγλία - Σκωτία

19 Ιουνίου 16:00: Ουγγαρία - Γαλλία

19 Ιουνίου 19:00: Πορτογαλία - Γερμανία

19 Ιουνίου 22:00: Ισπανία - Πολωνία

3η Αγωνιστική

20 Ιουνίου 19:00: Ελβετία - Τουρκία

20 Ιουνίου 19:00: Ιταλία - Ουαλία

21 Ιουνίου 19:00: Βόρεια Μακεδονία - Ολλανδία

21 Ιουνίου 19:00: Ουκρανία - Αυστρία

21 Ιουνίου 22:00: Ρωσία - Δανία

21 Ιουνίου 22:00: Φινλανδία - Βέλγιο

22 Ιουνίου 22:00: Κροατία - Σκωτία

22 Ιουνίου 22:00: Τσεχία - Αγγλία

23 Ιουνίου 19:00: Σλοβακία - Ισπανία

23 Ιουνίου 19:00: Σουηδία - Πολωνία

23 Ιουνίου 22:00: Γερμανία - Ουγγαρία

23 Ιουνίου 22:00: Πορτογαλία – Γαλλία

