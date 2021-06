Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: ο Αντσελότι επέστρεψε στην "βασίλισσα”

Ο Κάρλο Αντσελότι διαδέχεται τον Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της "βασίλισσας".

Στο "τιμόνι" της Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει έπειτα από έξι χρόνια ο 61χρονος Ιταλός προπονητής, Κάρλο Αντσελότι.

Ο 61χρονος προπονητής είχε κατακτήσει το Champions League με τους "Μερένχες" το 2014, κατά την πρώτη του διετή θητεία στην ισπανική ομάδα.

Την προηγούμενη διετία, είχε αναλάβει τα ηνία της βρετανικής Έβερτον, ενώ έχει διατελέσει επίσης προπονητής σε Νάπολι, Μπάγερν, Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι και Μίλαν, με την οποία κατέκτησε άλλες δύο φορές το Champions League.

Ο Αντσελότι είναι ένας από τους τρεις προπονητές που μετρούν τρεις κατακτήσεις του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, μαζί με τους Ζιντενίν Ζιντάν και Μπομπ Πέισλι.

