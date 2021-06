Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η πιο σκοτεινή νύχτα πέφτει στο Διαφάνι (βίντεο)

Μια "ανάσα" πριν το τέλος και κανείς δεν ξέρει αν θα βγει ζωντανός και αλώβητος... Δείτε συγκλονιστικές σκηνές από το επεισόδιο της Τετάρτης.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το φινάλε του δεύτερου κύκλου της σειράς "Άγριες Μέλισσες" και οι εξελίξεις είναι δραματικές.

Τα δύο τελευταία επεισόδια αποτελούν ταινίες, έχουν φωτιές, εφέ, πυροβολισμούς, αίματα, όπως είπε και ο σκηνοθέτης της σειράς, Λευτέρης Χαρίτος.

Οι αποθήκες του Δούκα Σεβαστού τυλίγονται στις φλόγες, ενώ οι αδελφές Σταμίρη ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την οργή της Μυρσίνης, το σχέδιο της οποία μπαίνει σε εφαρμογή.

Η πιο σκοτεινή νύχτα πέφτει στο Διαφάνι. Κανείς δεν ξέρει αν θα βγει ζωντανός και αλώβητος.Το ξημέρωμα θα βρει το χωριό να μετράει τις πληγές του.

Δείτε δύο αποκλειστικά αποσπάσματα από το επεισόδιο της Τετάρτης, τα οποία εξασφάλισε η εκπομπή "Το Πρωινό":