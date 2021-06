Κοινωνία

Δήλωση Υγείας για επιβάτες πλοίων: Σε ισχύ από την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη δήλωση μπορεί κάποιος να τη συμπληρώσει ηλεκτρονικά, ενώ είναι απαραίτητη για την επιβίβασή τους.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας θα μπορούν όλοι οι επιβάτες που το επιθυμούν και πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο, από την Πέμπτη, να συμπληρώνουν τη Δήλωση Υγείας, η οποία είναι απαραίτητη για την επιβίβασή τους, ανεξάρτητα εάν κάποιος διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού, rapid ή μοριακό test.

Τη δήλωση θα μπορεί κάποιος να τη συμπληρώσει ηλεκτρονικά, και να την εκτυπώσει προκειμένου να την έχει μαζί του πριν την επιβίβαση, στη διεύθυνση (https://www.ynanp.gr/el/gr-epikoinwnias-enhmerwshs/dhlwsh-ygeias-prin-thn-epibibash/).

Όπως ανέφερε το πρωί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, όποιος επιβάτης το επιθυμεί θα μπορεί πλέον με ψηφιακό τρόπο να συμπληρώνει τη σχετική Δήλωση Υγείας πέραν της έγγραφης μορφής. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό την ομαλή και ταχύτερη επιβίβαση στα πλοία, πρόσθεσε σημειώνοντας πως όλοι επιβάτες, πριν την επιβίβαση, πέραν της σχετικής Δήλωσης Υγείας, θα πρέπει να διαθέτουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε rapid ή μοριακό test.

Ο κ. Πλιακιωτάκης τόνισε ότι στη Δήλωση Υγείας οι επιβάτες θα συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία που θα αναφέρουν εάν κάποιος έχει κάνει τις τελευταίες 72ώρες μοριακό εργαστηριακό έλεγχο (PCR) για COVID-19, εάν έχει κάνει την ίδια ή την προηγούμενη ημέρα έλεγχο για COVID-19 με ταχύ αντιγονικό τεστ (rapid test) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (selftest), εάν έχει εμβολιαστεί με όλες τις απαραίτητες δόσεις για τον COVID-19, ενώ θα αναγράφονται τα στοιχεία του ατόμου που ταξιδεύει.

Ο υπουργός Ναυτιλίας επεσήμανε ότι τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος επιτηρούν συνεχώς την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, στα λιμάνια αλλά και μέσα στα πλοία, τα οποία διαμορφώθηκαν με τους φορείς της αγοράς αλλά -κυρίως- με τις κατευθύνσεις των ειδικών επιστημόνων.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η πληρότητα στα πλοία παραμένει στο 85% για αυτά που διαθέτουν καμπίνες και στο 80% για αυτά που δεν διαθέτουν καμπίνες.

Το έντυπο για την Δήλωση Υγείας:

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: οι ΗΠΑ διακινδυνεύουν να χάσουν έναν πολύτιμο φίλο

Εμβολιαστικό Περιστερίου: Άνδρας προσπάθησε να κλέψει εμβόλια της Pfizer

ΝΒΑ – play off: Οι Νετς καθάρισαν τους Σέλτικς και διασταυρώνονται με τους Μπακς