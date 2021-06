Life

“The 2Night Show”: ανδρική υπόθεση η Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις άνδρες από τον χώρο της τηλεόρασης μιλούν για όλους και για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος αφηγείται τη μυθιστορηματική ζωή του. Η γέννησή του στο Χόλυγουντ, η οσκαρική γιαγιά του Κατίνα Παξινού, που στήριξε την απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική, ο παππούς του Αλέξης Μινωτής και η ρήξη στη σχέση τους. Οι μεγάλοι σταρ που γνώρισε στην εφηβεία του και η λατρεία στη Μαρία Κάλλας που τον έκανε να συγγράψει, μαζί με τον Μιχάλη Ρέππα, ένα βιβλίο προς τιμήν της. Τέλος, ο αγαπημένος ηθοποιός μιλά για τα 17 χρόνια που παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡT, τη μετέπειτα πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση, καθώς και για τα μελλοντικά του σχέδια.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο ταλαντούχος τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος μιλά για το καινούργιο του τραγούδι με τίτλο «Ρίτα» και αποκαλύπτει από ποιον εμπνεύστηκε το ρεφρέν. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις σπουδές του στην Ιταλία, στον αδελφό του που είναι πάντα στο πλευρό του, και στην αγάπη του για τη μουσική. Επίσης, περιγράφει την οντισιόν που άλλαξε την πορεία της ζωής του, αφού συνεργάστηκε με τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά και η οποία ήταν η αφορμή για να γνωριστεί με τον καλό του φίλο Πάνο Μουζουράκη. Τέλος, μιλά για την αγάπη του για τα παιδιά και για την επιθυμία του να γίνει πατέρας, καθώς και ο ίδιος μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που πάντα στήριζε τις επιλογές του.

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος έρχεται στο «The 2Night Show» και μιλά για άγνωστες πτυχές της ζωής του. Οι σπουδές Νομικής στην Ιταλία, που δεν ολοκλήρωσε αφού δεν του ταίριαζε να γίνει δικηγόρος, η ενασχόληση με την αθλητική δημοσιογραφία, η μεγάλη του αγάπη για τον κινηματογράφο, ο τρόπος που προκάλεσε την πρώτη βράβευση της Μόνικα Μπελούτσι και η αποκάλυψη πως ο λόγος που επέστρεψε στην Ελλάδα ήταν ο Πέτρος Κωστόπουλος. Τέλος, μιλά για τη διοργάνωση του Euro 2020, αλλά και για την εκπομπή που παρουσιάζει, ενώ προβλέπει ποιες ομάδες θα φτάσουν στον μεγάλο τελικό.

#The2NightShow

Αφροδίτη Λατινοπούλου στο "Πρωινό": δεν κάνουμε επανάσταση με τριχωτή μασχάλη (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: βρήκε ερπετό μέσα στην λεκάνη της τουαλέτας!

“Άγριες Μέλισσες”: Η πιο σκοτεινή νύχτα πέφτει στο Διαφάνι (βίντεο)