Πλοία: Ανεστάλη η απεργία των ναυτικών - κανονικά ο απόπλους

Η ΠΕΝΕΝ προχώρησε σε μετατροπή της 24ωρης απεργίας σε στάση εργασίας έως τις 9:00 το πρωί, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Κανονικά θα αποπλεύσουν στις 9:00 το πρωί τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού προχώρησε σε μετατροπή της 24ωρης απεργίας σε στάση εργασίας έως τις 9:00 το πρωί, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Συγκεντρωμένοι επιβάτες βρίσκονταν από νωρίς το πρωί έξω από το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Delos» που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 07:25 το πρωί για Θήρα - Πάρο - Νάξο, καθώς μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού είχαν αποκλείσει την είσοδο του πλοίου πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Για σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 12 απόπλοι πλοίων.

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα 12 ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας μετέφεραν την απεργιακή κινητοποίηση τους για την Πέμπτη 10 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθούν και οι απεργιακές κινητοποιήσεις από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ και τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά.

