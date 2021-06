Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: τι ισχύει για τον εμβολιασμό των παιδιών (βίντεο)

Τι είπε το μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμού, για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, αλλά και την κάλυψη που προσφέρουν στις μεταλλάξεις του κορονοϊού.

Ο διευθυντής Παθολογικής Κλινικής και μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμού, Αθανάσιος Σκουτέλης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενης στην περίπτωση του τουρίστα από τη Ρωσία που ήρθε στη χώρα μας με αρνητικό τεστ και τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κορονοϊό, εξήγησε ότι είναι σωστό να μπαίνουν πολλοί φραγμοί για να έρθει ένας τουρίστας στη χώρας μας, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν να προλαβαίνουμε όλες τις περιπτώσεις τουριστών που θα έρθουν στη χώρα μας και θα νοσούν.

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 12-15 ετών, ο κ. Σκουτέλης είπε ότι μέχρι τώρα όλοι οι οργανισμοί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα έχουν αποφανθεί ότι ο εμβολιασμός είναι ασφαλής για τα παιδιά, αλλά το θέμα αυτό δεν έχει απασχολήσει ακόμη την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού και δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Ο κ. Σκουτέλης συμπλήρωσε ότι σε κάθε περίπτωση ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και η κουβέντα αυτή περί υποχρεωτικότητας είναι πολύ παλιότερη από τον κορονοϊό και αυτό που ισχύει είναι ότι αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα για κάθε πολίτη να εμβολιαστεί ή όχι.

Σε ότι αφορά γενικότερα την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος στην Ελλάδα, είπε ότι ναι μεν πηγαίνει σχετικά καλά, αλλά σε κάποιες ηλικιακές ομάδες που το ποσοστό θα έπρεπε να πλησιάζει το 100%, δεν υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόκριση.

Τέλος και σε ότι αφορά τις μεταλλάξεις, δήλωσε ότι οι μέχρι τώρα γνωστές φαίνεται πως καλύπτονται από τα εμβόλια.

