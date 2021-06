Οικονομία

Σταϊκούρας – ΕΝΦΙΑ: δικαιότερος και σε περισσότερες δόσεις το 2022

Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την επιστροφή στα πλεονάσματα.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με τις ζώνες των νέων αντικειμενικών αξιών, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας ότι «ο ΕΝΦΙΑ συνολικά δε θα είναι υψηλότερος σε σχέση με φέτος, αλλά θα είναι κοινωνικά δικαιότερος».

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ 100.3, με αυτό τον τρόπο θα καλυφθεί το 98% του πληθυσμού με 13.808 ζώνες. Οι 3.478 αφορούν σε νέες εντάξεις και οι 165 σε επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών.«Από τις 165 νέες εντάξεις, στις 133 ζώνες θα υπάρξει σημαντική αύξηση κατά 40%. Στις 3.478 νέες ζώνες, θα έχουμε και αύξηση τιμής, αλλά στις περισσότερες θα υπάρχει μείωση» εξήγησε, συμπληρώνοντας ότι η στη μεγάλη πλειοψηφία ο ΕΝΦΙΑ θα είναι ίδιος ή μειωμένος, εκτός από τις περιοχές που ήταν εκτός προσδιορισμού.

Ο κ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε ότι από το 2022 η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα αρχίζει από τον Μάρτιο και θα γίνεται σε περισσότερες από 5 δόσεις υπογραμμίζοντας ότι «θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τον Δεκέμβριο».

Επιπλέον, προανήγγειλε περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% το 2022 ώστε να αγγίξει σωρευτικά το 30%.

«Οι ζώνες των νέων αντικειμενικών αξιών θα καλύψουν περιοχές, στις οποίες υπήρχε υποφορολόγηση. Έτσι, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος ώστε να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ περισσότερο στη μεσαία τάξη», συμπλήρωσε.

«Πριν τις εκλογές λέγαμε ότι η χώρα θα πάει μπροστά όταν έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα που θα εξασφαλίζεται μέσα από μειώσεις φόρων. Οι μειώσεις φόρων δημιουργούν θέσεις απασχόλησης προσελκύοντας επενδύσεις», επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών. Ωστόσο, επισήμανε ότι σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τον δημοσιονομικό χώρο και στο μέλλον θα επιδιώξει μεγαλύτερες μειώσεις φόρων.

Προβλέψεις για ελληνική οικονομία

Σε ό,τι αφορά στις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ανέφερε ότι «είμαστε πιο συντηρητικοί από τις εκτιμήσεις των θεσμών» τονίζοντας ότι φέτος η χώρα θα αναπτυχθεί με 3,6%. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται, όπως είπε, στην αύξηση του τουρισμού σε σχέση με πέρυσι, ο οποίος θα φτάσει περίπου το 45% των εσόδων του 2019 έναντι 26% που ήταν το 2020, αλλά και στην πολύ μεγάλη αύξηση των καταθέσεων που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ξεπέρασαν τα 30 δισ. ευρώ, και στα κονδύλια που θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης στο γ’ τρίμηνο του έτους.

Ωστόσο, το έλλειμμα θα αγγίξει το 7%, γιατί και το lockdown κράτησε περισσότερο και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας από τα 7,5 δισ. ευρώ που είχαν υπολογιστεί, άγγιξαν τελικά τα 15,9 δισ. ευρώ.

Ερωτηθείς πότε θα επιστρέψουμε στα πλεονάσματα, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι του χρόνου θα υπάρξει μια δημοσιονομική ισορροπία και στη συνέχεια τα πρωτογενή πλεονάσματα θα διαμορφωθούν στο 2% για το 2023 και στο 2,9% για το 2024.

Πρόσθεσε ότι από τα μέτρα ύψους 15.9 δισ. ευρώ, τα 4,5 δισ. ευρώ δεν έχουν φτάσει ακόμα στο πορτοφόλι του πολίτη και αυτά αφορούν κυρίως στην επιδότηση των παγίων δαπανών ύψους 500 εκατ. ευρώ, στην ενίσχυση της εστίασης με 330 εκατ. ευρώ και του τουρισμού με 420 εκατ. ευρώ. Τέλος, ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο στήριξης του λιανεμπορίου με πόρους του ΕΣΠΑ, όπως έγινε με τους άλλους κλάδους.

