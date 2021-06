Life

Νατάσα Καλογρίδη: Το ευφάνταστο promo στο βιβλίο του Λαζόπουλου - Έντονες αντιδράσεις στο “Πρωινό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Καλογρίδη επιστράτευσε αστυνομικούς για να προμοτάρουν το βιβλίο του Λάκη Λαζόπουλου.

Έντονς αντιδράσεις στο “Πρωινό” προκάλεσε η πρωτοβουλία της Νατάσας Καλογρίδη να επιστρατεύσει αστυνομικούς για το πρόμο του βιβλίου του Λάκη Λαζόπουλου

Το καινούργιο βιβλίο του Λάκη Λαζόπουλου με τίτλο “Άλλες γυναίκες φοράνε τα φουστάνια σου” που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες η θέλησε να προωθήσει και βρήκε έναν ευφάνταστο τρόπο.

Ειδικότερα, η ηθοποιός έδωσε από ένα βιβλίο σε πέντε αστυνομικούς που είχαν υπηρεσία στο κέντρο της Αθήνας και τους έβγαλε βίντεο κατά τη διάρκεια που εκείνοι διάβαζαν κάποιες σελίδες του. Τα εν λόγω στιγμιότυπα πρόβαλε η εκπομπή του ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης, από χθες το απόγευμα έγιναν έρευνες για να βρεθούν οι αστυνομικοί, που πρωταγωνίστησαν στο βίντεο και έχουν γίνει συστάσεις.

“Οι αστυνομικοί πληρώνονται για άλλους λόγους. Όταν είναι εκτός υπηρεσίας μπορούν να κάνουν κωλοτούμπες, εν ώρα υπηρεσίας δεν είναι ωραία εικόνα να κάνουν πλακίτσα φορώντας τα ρούχα της υπηρεσίας”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Διαζύγιο: ηλεκτρονικά από το σπίτι με ένα κλικ!

Σταϊκούρας – ΕΝΦΙΑ: δικαιότερος και σε περισσότερες δόσεις το 2022

“Άγριες Μέλισσες” - Κάτια Δανδουλάκη: Η συγκλονιστική σκηνή με την αυτοκτονία της Ανέτ