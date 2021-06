Πολιτική

Επιχείρηση “ALLIED SKY”: Ελληνικά F-16 συνόδευσαν αμερικανικό βομβαρδιστικό B-52

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πτήση του αμερικανικού B-52 εντασσόταν στο πλαίσιο της επιχείρησης «ALLIED SKY» και η συνοδεία του από τα ελληνικά μαχητικά πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της USEUCOM.

Ζεύγος ελληνικών αεροσκαφών F-16 συνόδευσε αμερικανικό στρατηγικό Βομβαρδιστικό της Bomber Task Force τύπου Β - 52, τη Δευτέρα 31 Μαΐου κατά την πτήση του εντός του FIR Σκοπίων συνεχίζοντας στο FIR Αθηνών, με διαδρομή άνωθεν Θεσσαλονίκης, Βορείων Σποράδων, Αθηνών, Κυκλάδων, Κρήτης, οπότε εξήλθαν στα νοτιοανατολικά όρια του.

Η πτήση του αμερικανικού B-52 εντασσόταν στο πλαίσιο της επιχείρησης «ALLIED SKY» και η συνοδεία του από τα ελληνικά μαχητικά πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της USEUCOM (US European Command), όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ.

Η συνοδεία του από τα ελληνικά μαχητικά κατά την πτήση του στο FIR Σκοπίων, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας Αεροπορικής Αστυνόμευσης της χώρας μας με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Το αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό κατά την πτήση του άνωθεν της Ευρώπης συνοδεύθηκε από αεροσκάφη του Βελγίου, της Βουλγαρίας, του Καναδά, της Κροατίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Ισπανίας ,της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασίλειου.

Ειδήσεις σήμερα:

Διαζύγιο: ηλεκτρονικά από το σπίτι με ένα κλικ!

Σταϊκούρας – ΕΝΦΙΑ: δικαιότερος και σε περισσότερες δόσεις το 2022

“Άγριες Μέλισσες” - Κάτια Δανδουλάκη: Η συγκλονιστική σκηνή με την αυτοκτονία της Ανέτ