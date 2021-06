Οικονομία

Τουρισμός - Βρετανική “πράσινη λίστα”: Εκτός η Ελλάδα, λέει το BBC

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν θα προστεθούν νέες χώρες ή περιοχές στην “πράσινη λίστα” της Μεγάλης Βρετανίας.

Σταυρόλεξο για γερούς λύτες η "πράσινη λίστα" της Μεγάλης Βρετανίας...

Το πρωί ο βρετανικός Τύπος είχε δημοσιεύσει τις χώρες που θα βρίσκονται στη λίστα, ανάμεσά τους και η Ελλάδα αλλά τελικά, και σύμφωνα με το BBC το σχέδιο μπαίνει στον "πάγο".

Όπως μεταδίδει το BBC, όλα δείχνουν πως δεν θα προστεθούν τελικά νέες χώρες ή περιοχές στην βρετανική "πράσινη λίστα"...

Προσθέτει ότι υπάρχει η πιθανότητα κάποιες χώρες να αφαιρεθούν από την "πράσινη λίστα", ενώ αναμένεται να υπάρξουν προσθήκες χωρών στην "κόκκινη λίστα".

Η πλήρης λίστα των χωρών αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας από τον υπουργό Μεταφορών της Βρετανίας, Γκραντ Σαπς.

Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο, η Βρετανία απελευθέρωσε τα ταξίδια σε μόνο 12 χώρες του εξωτερικού, με την Ελλάδα και την Ισπανία να μένουν εκτός, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση αεροπορικών εταιρειών και επιχειρήσεων του κλάδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Διάσκεψη για τη Λιβύη: Δένδιας κατά Γερμανίας για τον αποκλεισμό της Ελλάδας

Φθιώτιδα: Έπιασαν και τον τρίτο δράστη για τον ξυλοδαρμό 25χρονου ντελιβερά

“Άγριες Μέλισσες” - τελευταίο επεισόδιο: φωτογραφίες και βίντεο από το φινάλε