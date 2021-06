Τεχνολογία - Επιστήμη

Κικίλιας - Πιερρακάκης: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες Υγείας

Προς άμεση υλοποίηση οι ψηφιακές υπηρεσίες για την ενίσχυση και προαγωγή της πρόληψης και της δημόσιας υγείας.

Οι κοινές άμεσες δράσεις στο πεδίο της ψηφιακής υγείας αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας που πραγματοποίησαν σήμερα στο Υπουργείο Υγείας, οι Υπουργοί Υγείας Βασίλης Κικίλιας και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης και οι Υφυπουργοί Υγείας, αρμόδια για θέματα Ψυχικής υγείας, Ζωή Ράπτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς.

Ειδικότερα, οι δράσεις που ήδη βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης και θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα είναι οι ακόλουθες:

1. Εφαρμογή Υγείας για “έξυπνα” κινητά: Το mobile app θα παρέχει στον πολίτη άμεση και εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία που περιέχονται στη συνταγογράφηση και τα παραπεμπτικά για τον ίδιο και τα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως προστατευόμενα μέλη του.

2. Ιατρικές Ψηφιακές Βεβαιώσεις: Στο σύστημα της συνταγογράφησης θα προστεθεί σύντομα η δυνατότητα κατάρτισης και ανάρτησης ψηφιακών ιατρικών βεβαιώσεων, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής σε χώρους άθλησης και συλλόγους.

3. Προληπτική ιατρική: Οι νέοι γονείς θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις στο κινητό τους ως υπενθύμιση για τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Περαιτέρω, προβλέπεται οι πολίτες να λαμβάνουν εξατομικευμένες ενημερώσεις για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων με βάση την ηλικία και το φύλο τους.

4. Τηλεσυμβουλευτική: Με την αξιοποίηση των σχετικών τεχνολογικών εργαλείων, πρόκειται να επεκταθεί η παροχή εξ αποστάσεως συμβουλών από γιατρούς. Η πρωτοβουλία αυτή, που θα ξεκινήσει από την ψυχική υγεία και τα δερματολογικά νοσήματα, είναι ιδιαίτερα σημαντική ιδίως για τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, καθώς θέτει την απομακρυσμένη επικοινωνία ιατρού-ασθενή σε ένα ξεκάθαρο και σαφές πλαίσιο.

Η πολιτική ηγεσία των δύο Υπουργείων συμφώνησε ότι μέσα από την άμεση ενημέρωση των πολιτών και την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, επιτυγχάνεται η περαιτέρω ενίσχυση και προαγωγή της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαίτερα χρήσιμη αποδεικνύεται η εμπειρία της χώρας ως προς την οργάνωση των ραντεβού εμβολιασμών για την COVID-19.

