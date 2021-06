Παράξενα

Λαμία: μαθητής μπούκαρε με το μηχανάκι του μέσα στο σχολείο (εικόνες)

Με έναν εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο αποφάσισαν κάποιοι μαθητές να γιορτάσουν το τα τέλος της σχολικής χρονιάς. Δείτε το απίστευτο βίντεο.

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε Λύκειο της Λαμίας, όταν μαθητής εισέβαλε με μηχανάκι μέσα στους διαδρόμους του σχολείου, με τους καθηγητές να τον κυνηγούν για να τον σταματήσουν και τους συμμαθητές να τον επευφημούν!

Το απίστευτο περιστατικό, έγινε στο 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας, τελευταία ημέρα της φετινής σχολικής περιόδου πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, την οποία κάποιοι μαθητές θέλησαν να αποχαιρετήσουν με έναν "ιδιαίτερο" τρόπο.

Ένας μαθητής της Γ' Λυκείου, μετά από παρότρυνση των συμμαθητών του, "μπούκαρε" με το μηχανάκι μέσα στο σχολείο και μετατρέποντας τους διαδρόμους σε πίστα, προκαλώντας κυριολεκτικά χαμό.

Οι συμμαθητές που τον παρότρυναν έκαναν πλάκα τραβώντας βίντεο με τα κινητά, άλλοι όμως σοκαρίστηκαν, ενώ ο Διευθυντής του Λυκείου και οι καθηγητές βγήκαν στους διαδρόμους και προσπαθούσαν να σταματήσουν τον εισβολέα για να μην γίνει κάποιο ατύχημα.

Σε κάποια μανούβρα το μηχανάκι γλίστρησε στο διάδρομο και ο αναβάτης έπεσε και ξανασηκώθηκε, ωστόσο ένας από τους καθηγητές κατάφερε να τον ακινητοποιήσει λίγο αργότερα.

Τότε οι υπόλοιποι μαθητές άρχισαν να γιουχάρουν τους καθηγητές που έδωσαν τέλος στο σόου. Το ευτύχημα είναι ότι το μηχανάκι δεν παρέσυρε κάποιο από τα παιδιά, αφού ο διάδρομος του σχολείου γλιστρούσε επικίνδυνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μαθητής φέρεται να μην έχει δίπλωμα.

Πηγή: lamiareport.gr

