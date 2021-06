Τεχνολογία - Επιστήμη

Καρκίνος του προστάτη: Νέο φάρμακο φέρνει “επανάσταση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σκεύασμα αυξάνει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής των ασθενών, όπως προκύπτει από τις μελέτες.

Του Τάκη Σφυρή

Μέχρι και πέντε χρόνια αυξάνει το προσδόκιμο ζωής ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη ένα ογκολογικό φάρμακο νέας γενεάς, που παρασκευάσαν επιστήμονες και το παρουσιάζουν στην διάσκεψη της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας.

Το φάρμακο αυτό που ανήκει στην κατηγορία της ραδιοφαρμακευτικής «κλειδώνει» πάνω στο καρκινογόνο κύτταρο και το καταστρέφει.

Κάθε δόση περιέχει τρισεκατομμύρια τεχνητά μόρια και κάθε μόριο περιλαμβάνει έναν ανιχνευτή και ένα ραδιενεργό φορτίο. Ο ανιχνευτής βρίσκει τα καρκινικά κύτταρα στον προστάτη και «κλειδώνει» πάνω στη μεμβράνη του κυττάρου, «μεταδίδοντας» της ραδιοακτινοβολία.

Κάθε μόριο μπορεί να κτυπά εκατοντάδες καρκινικά κύτταρα που νεκρώνονται, καθώς καταστρέφεται το DNA τους. Η ραδιενέργεια αποβάλλεται ταχύτατα από το σώμα.

Στις πειραματικές φάσεις συμμετείχαν 831 άνδρες. Στην τελική φάση οι παρενέργειες ήταν κατά 60% λιγότερες σε σχέση με τα υπάρχοντα σκευάσματα.

Η εμπορική ονομασία του φαρμάκου δεν έχει ανακοινωθεί, αφού αναμένεται η έγκριση του από τον Αμερικανικό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Βασίλισσα Σοφία: τι είπαν για το Τατόι

Λευκορωσία - Προτάσεβιτς: “ομολογεί τα πάντα” σε συνέντευξη (βίντεο)

“Game Of Chefs”: Έρχεται στον ΑΝΤ1!