Οικονομία

Πρώτη κατοικία: “Πάγωμα” των πλειστηριασμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζητείται λύση έως ότου λειτουργήσει ο ενδιάμεσος φορέας. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες.

Έως τις 30 Ιουνίου αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών από τράπεζες και διαχειριστές δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων, εργάζεται για την εξεύρεση ενδιάμεσης λύσης σχετικά με την αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών μέχρι την ολοκλήρωση της δημιουργίας του φορέα διαχείρισης των ακινήτων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την 10η έκθεση αξιολόγησης των θεσμών που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, η σύσταση του φορέα εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου του 2022.

Οι πολίτες θα πρέπει να αποστείλουν στην τράπεζα ή τον διαχειριστή του δανείου τους την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 και τη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, ώστε να αποδείξουν ότι ανήκουν στα ευάλωτα νοικοκυριά και να ανασταλεί ο πλειστηριασμός της 1ης κατοικίας τους.

Επισημαίνεται ότι το ενδιαφέρον νοικοκυριών και επιχειρήσεων για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι ιδιαίτερα έντονο. Με βάση τα τελευταία στοιχεία στην πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. έχουν εισέλθει 7.921 άτομα και έχουν ξεκινήσει την αίτησή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΝΦΙΑ - αντικειμενικές αξίες: κερδισμένοι και χαμένοι από τις ανατροπές

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: παραδόθηκε ο πρώην σύζυγος του θύματος

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Είναι μακριά το τείχος ανοσίας