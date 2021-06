Οικονομία

Κορονοϊός – Τουρισμός: Τι αλλάζει από την Δευτέρα

Ποιους αφορά η υποχρέωση για τη διενέργεια test για την είσοδο στη χώρα. Πόσες μέρες θα μένει σε απομόνωση κρούσμα και οι στενές επαφές.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε τι θα ισχύει στη χώρα από τη Δευτέρα στις 6 το πρωί σχετικά με ζητήματα που αφορούν το υπουργείο Τουρισμού.



Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα εξής:

Η υποχρέωση για τη διενέργεια test για την είσοδο στη χώρα να καταλαμβάνει τους ανηλίκους 6 ετών και άνω, σύμφωνα δηλαδή με τις εγκυκλίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες της IATA.

Η υποχρέωση για απομόνωση κρούσματος ή στενών επαφών θεσπίστηκε πλέον να ανέρχεται σε 10 και όχι 14 ημέρες. Έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις νέες οδηγίες του ECDC.

Να επιτρέπεται πλέον η είσοδος με PCR 72 ωρών ή πιστοποιητικό εμβολιασμού από το Μαυροβούνιο, χωρίς περιορισμό ατόμων και

Να επιτρέπονται οι ξεναγήσεις σε εξωτερικούς χώρους σε γκρουπ των 20 ατόμων αντί 15 που ισχύει αυτή τη στιγμή.

Ο επιδημιολογικός χάρτης

Όσον αφορά τον επιδημιολογικό χάρτη, αυτός θα περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα ετοιμότητας που θα αντιστοιχεί σε 4 χρώματα (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο) με βάση τους επιδημιολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

Ο χάρτης παράγεται εβδομαδιαίως σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και ειδικά για τα νησιά σε επίπεδο δήμου. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των Ελλήνων και των επισκεπτών της χώρας, καθώς και η σύνδεση των επιπέδων ετοιμότητας με μέτρα δημόσιας υγείας.

Ο χάρτης επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την ομάδα των επιδημιολόγων της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία πάντα με τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους 13 επιδημιολογικούς δείκτες:

7-ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

14-ήμερος αριθμός κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

Δείκτης θετικότητας ελέγχων

Εβδομαδιαία ποσοστιαία μεταβολή των κρουσμάτων

Αριθμός των ενεργών κρουσμάτων

Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων

Εβδομαδιαίος αριθμός νέων νοσηλειών ανά 100.000 κατοίκους

Εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων ανά 100.000 κατοίκους

Ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης

Ενεργός ρυθμός αναπαραγωγής των κρουσμάτων (Rt)

Πληρότητα συστήματος υγείας

Ανάλυση της ιχνηλάτησης επαφών

Ανάλυση των μεταλλάξεων

Η τελική διαμόρφωση του επιδημιολογικού χάρτη προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνδυαστικής αξιολόγησης των ανωτέρω δεικτών.

Στο χάρτη αποτυπώνονται για κάθε περιφερειακή ενότητα ή δήμο 4 βασικοί δείκτες-στοιχεία:

ο 7-ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

ο δείκτης θετικότητας (%)

η εμβολιαστική κάλυψη (τουλάχιστον μία δόση), καθώς και

η εβδομαδιαία τάση (αύξηση, μείωση ή σταθερότητα των κρουσμάτων).

Στα δύο υψηλότερα επίπεδα (το πορτοκαλί και το κόκκινο) προβλέπονται μέτρα δημόσιας Υγείας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου. Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιοχή που να βρίσκεται στο κόκκινο επίπεδο, καθώς οι 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας βρίσκονται στο πράσινο, το κίτρινο ή το πορτοκαλί επίπεδο ετοιμότητας. Στο πορτοκαλί επίπεδο συγκεκριμένα βρίσκονται οι 28 από τις 74 : οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Φλώρινας, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Γρεβενών, Λάρισας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αχαΐας, Κέρκυρας, Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου Κρήτης, Νάξου, Τήνου, Άνδρου, Μυκόνου, Καλύμνου, Λέσβου, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών αυτών να είναι ιδιαίτερα συνεπείς στην τήρηση των υγειονομικών κανόνων και πρωτοκόλλων, «ώστε να συνεχιστεί η σταθεροποίηση και ο περιορισμός της διασποράς του ιού στην κοινότητα». Ακόμη ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι σε κάποιες περιοχές που δεν είναι απαραίτητα στο πορτοκαλί επίπεδο, παρατηρείται τα τελευταία 24ωρα μικρή αύξηση του ιικού φορτίου -την στιγμή που στην υπόλοιπη χώρα υπάρχει μείωση ή σταθεροποίησή του. Για το λόγο αυτό, κάλεσε τους κατοίκους της Καλαμάτας, της Ρόδου, της Νάξου και της Κατερίνης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση μάσκας και την αποφυγή των συγχρωτισμών.

