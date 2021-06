Κόσμος

Ερντογάν – Ζάεφ συμφώνησαν για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας τους

Στην Κωνσταντινούπολη συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας.

Η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινοβραδινής συνάντησης του Ζόραν Ζάεφ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας οι δύο άνδρες είχαν χθες το βράδυ δείπνο εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου συζήτησαν για τις αμοιβαίες φιλικές σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από δυναμική συνεργασία σε πολλούς τομείς.

Ο Ζόραν Ζάεφ επισήμανε κατά τη διάρκεια της συνάντησης την εξαιρετικά καλή οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και το έντονο ενδιαφέρον των τουρκικών εταιρειών να επενδύσουν στη Βόρεια Μακεδονία και να εμβαθύνουν τις επιχειρηματικές και εμπορικές σχέσεις, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η οικονομική και εμπορική συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασίας και πρόσθεσε ότι προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται μεγαλύτερη δυναμική με τη νέα συμφωνία ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών, η οποία βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας και έχει ως στόχο να προσφέρει περισσότερες διευκολύνσεις στους τούρκους επενδυτές.

Οι Ζόραν Ζάεφ και Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν ότι η Βόρεια Μακεδονία και η Τουρκία, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, συνδέονται με τις ίδιες αξίες σε ό,τι αφορά στην ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μέσω των σχέσεων καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και σε ό,τι αφορά στον αγώνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των δύο χωρών και το διεθνές δίκαιο.

Ο Ταγίπ Ερντογάν, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, τόνισε ότι στις καρδιές των πολιτών της Τουρκίας η Βόρεια Μακεδονία έχει ξεχωριστή θέση, καθ' όσον πρόκειται για χώρες που έχουν εξαιρετικές σχέσεις και βαθείς ιστορικούς δεσμούς.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας υπογράμμισε ότι παρά την πανδημία οι δύο χώρες είχαν εξαιρετικές εμπορικές συναλλαγές το 2020 και ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις τουρκικές επιχειρήσεις να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στη Βόρεια Μακεδονία.

Στη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τονίστηκε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια στη Βόρεια Μακεδονία, όσον αφορά στον αγώνα κατά της πανδημίας, με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, Βένκο Φίλιπτσε γνωστοποίησε ότι η Τουρκία θα παραχωρήσει δωρεάν στη Βόρεια Μακεδονία 30.000 εμβόλια της κινεζικής Sinovac, τα οποία θα αρχίσουν να παρασκευάζονται και στην Τουρκία.

