Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: επίθεση με ρόπαλα σε παρέα που καθόταν σε καφετέρια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περίπου 30 άτομα επιτέθηκαν σε παρέα νεαρών σε καφετέρια, οι οποίοι αμύνθηκαν πετώντας καρέκλες.

Επεισόδιο με οπαδική χροιά σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στη συμβολή των οδών Αναξιμάνδρου και Πλαστήρα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Περίπου τριάντα άτομα επιτέθηκαν σε παρέα νεαρών που καθόταν σε καφετέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες oι δράστες της επίθεσης κρατούσαν ρόπαλα. Κάποιοι από αυτούς κρατούσαν κράνη.

Η παρέα προσπάθησε να αμυνθεί πετώντας καρέκλες. Ένα άτομο τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι οι δράστες ήθελαν να επιτεθούν σε συγκεκριμένο άτομο της παρέας που καθόταν στην καφετέρια.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους πραγματοποιούν προανάκριση για το συμβάν.





Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός – Λαύριο: ξέσπασε με… κατοστάρα το “τριφύλλι”

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID: περνάει την Τρίτη από το Ευρωκοινοβούλιο

Ινδία: πολύνεκρη φωτιά σε εργοστάσιο χημικών