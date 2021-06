Πολιτική

Γεννηματά: η Κυβέρνηση καταργεί εργασιακά δικαιώματα

Για επιστροφή στην εποχή των ατομικών συμβάσεων, έκανε λόγο η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, κατά την επίσκεψή της στο Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ, στο Κρυονέρι.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, από το Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, το οποίο επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης και συζήτησε με τους εργαζόμενους, υποστήριξε ότι με το εργασιακό νομοσχέδιο ο Kυριάκος Μητσοτάκης πληρώνει όλα τα “γραμμάτια” των ανακοινώσεων που έκανε σε Γενικές Συνελεύσεις του ΣΕΒ.

«Έρχεται το εργασιακό νομοσχέδιο, που έφτασε στη Βουλή, χειρότερο από ό,τι ξεκίνησε. Καταργεί εργασιακά δικαιώματα, μας επιστρέφει στην εποχή των ατομικών συμβάσεων. Αφαιρεί το δικαίωμα της συλλογικής σύμβασης για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι καταργείται το οκτάωρο», ανέφερε η κυρία Γεννηματά, λέγοντας ότι «δεν θα υπάρχει κανένας εργαζόμενος που δεν θα φοβάται για τη θέση εργασίας του, που δεν θα φοβάται μην βρεθεί στο φάσμα της ανεργίας, που θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι διαφορετικό από αυτό που θα απαιτεί ο εργοδότης του».

Ισχυρίστηκε πώς πρόκειται για μία τεράστια οπισθοδρόμηση σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα καθώς, όπως είπε: «Διαλύεται από τα θεμέλια το εργατικό δίκαιο, έτσι όπως το ξέραμε τις τελευταίες δεκαετίες. Η ψηφιακή κάρτα που είναι δικό μας νομοθέτημα και που τη διεκδικεί η ΓΣΕΕ και θα μπορούσε να αποτελέσει μια ασφαλιστική δικλείδα, φαίνεται ότι θα δοκιμαστεί πειραματικά».

Η Φώφη Γεννηματά επεσήμανε ότι το δεύτερο που κάνει συνειδητά αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι υπονομεύει και υποβαθμίζει τους ελέγχους, μετατρέποντας την Επιθεώρηση Εργασίας, το Σώμα των Επιθεωρητών Εργασίας σε μία ανεξάρτητη Αρχή. «Είναι αδιανόητο να φύγει από τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας. Σε ένα σοβαρό επιτελικό κράτος, το κράτος βάζει τους κανόνες και έχει τους μηχανισμούς ελέγχου για να παρατηρεί αν αυτοί οι κανονισμοί τηρούνται. Δυστυχώς στο δήθεν επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, ο Υπουργός είναι Πόντιος Πιλάτος, νίπτει τας χείρας του, δεν έχει καμία ευθύνη», σημείωσε.

Το τρίτο σημείο σφοδρής κριτικής της Φώφης Γεννηματά για το νομοσχέδιο είναι ότι χτυπά τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. «Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τις απεργίες και δεν υπάρχει πια σοβαρή προστασία των συνδικαλιστών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πλήγμα στο συνδικαλισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος, είναι για μας βάθρο της δημοκρατίας. Προφανώς χρειάζεται εκσυγχρονισμός, προφανώς χρειάζεται να μελετήσει τις νέες εποχές το συνδικαλιστικό κίνημα. Αλλά να υπάρχει. Να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί. Να προστατεύονται αυτοί που εκφράζουν το δίκαιο των εργαζομένων», επεσήμανε.

Για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, τάχθηκε υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα τους γιατί τα δημόσια Ελληνικά Ταχυδρομεία πρέπει να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά.

Με βάση την παραπάνω κριτική στην Κυβέρνηση για τα εργασιακά, η Φώφη Γεννηματά, τόνισε: «… Έχουμε μπροστά μας δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο δρόμος που μας δείχνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ένας δρόμος συντηρητικός που ξεπουλά οτιδήποτε δημόσιο στους λίγους και ισχυρούς πελάτες της Νέας Δημοκρατίας. Ο άλλος είναι του πράσινου κοινωνικού συμβολαίου που έχει αναδείξει το Κίνημα Αλλαγής, η μοναδική εναλλακτική, προοδευτική, σύγχρονη πρόταση για να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία της ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης της οικονομίας με σεβασμό και στο περιβάλλον, αλλά κυρίως στον εργαζόμενο, με στόχο την πλήρη απασχόληση και τη δημιουργία πολλών ποιοτικών, νέων θέσεων εργασίας», και κάλεσε τους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ να δυναμώσουν το Κίνημα Αλλαγής «για τη νέα αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος και να μην συνεχιστεί η πορεία συντήρησης και οπισθοδρόμησης».