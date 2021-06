Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: Πτωτικές τάσεις στο ιικό φορτίο

Πώς διαμορφώνεται η εικόνα στην Αττική. Αναλυτικά στοιχεία από διάφορα σημεία της επικράτειας.

Από τον ΕΟΔΥ, παράλληλα με την ενημέρωση για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα της Τρίτης, ανακοινώθηκαν "τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ". Τα αποτελέσματα αφορούν στην εβδομάδα 31 Μαΐου ως 6 Ιουνίου 2021.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, της Πάτρας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και των Ιωαννίνων. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 31 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2021 σε σχέση με την εβδομάδα 24-30 Μαΐου 2021.

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 31 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2021, παρατηρήθηκαν πτωτικές ή σταθεροποιητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 24-30 Μαΐου 2021, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των 7 από τις 11 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.

Οι καθαρά πτωτικές μεταβολές κυμάνθηκαν από -50% στην Αλεξανδρούπολη έως -31% στον Βόλο και στη Λάρισα, ενώ σταθερό και σε χαμηλά επίπεδα παρέμεινε ουσιαστικά το ιικό φορτίο στην Ξάνθη (+9%) και στα Ιωάννινα (-1%).

Αύξηση παρουσίασαν οι μετρήσεις του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων στο Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Οι αυξήσεις αυτές δεν ερμηνεύτηκαν ποσοτικά επί του παρόντος λόγω των σχετικά χαμηλών φορτίων, αλλά θα βρίσκονται υπό παρακολούθηση και περαιτέρω εκτίμηση μέσα στο επόμενο διάστημα. Στην Πάτρα δεν ήταν ανιχνεύσιμο το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων.

Παρακάτω δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εβδομάδας 31 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2021, ανά περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 31/05-06/06/21, στην Περιφέρεια Αττικής, καταγράφηκε στατιστικά σημαντική μείωση (-45%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων. Το ιικό φορτίο στα λύματα εμφανίζει μια πτωτική τάση του μέσου όρου αυτού, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 24-30/5/21.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα 31/05-06/06/21, στη Θεσσαλονίκη, παρατηρήθηκε μείωση (-35%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 24-30/05/2021. Το μετρούμενο ιικό φορτίο μειώθηκε σταδιακά μέχρι τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν μικρές διακυμάνσεις.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 31/5-6/6/2021, παρατηρήθηκε μείωση (-31%) του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων της Λάρισας σε σχέση με την εβδομάδα 24-30/5/2021.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 31/5-6/6/2021 , παρατηρήθηκε μείωση (-31%) του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων του Βόλου σε σχέση με την εβδομάδα 24-30/5/2021 .

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 31/5–6/6/21, ανακόπηκε η πτωτική τάση στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης του Ηρακλείου, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Παρά τη σχετική αύξηση και τις διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν, οι απόλυτες τιμές του ιικού φορτίου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν επιτρέπουν την ποσοτική ερμηνεία των παρατηρούμενων μεταβολών.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα 31/5– 6/6/21, στα Χανιά, συνεχίστηκε η σχετική τάση αύξησης του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων που είχε καταγραφεί στο τέλος της εβδομάδας 24-30/5/2021. Παρά τη σχετική αύξηση που παρατηρήθηκε, οι απόλυτες τιμές του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της πόλης παραμένουν χαμηλές και δεν επιτρέπουν την ποσοτική ερμηνεία των παρατηρούμενων μεταβολών.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 31/5– 6/6/21, στο Ρέθυμνο ανακόπηκε η σταθεροποιητική τάση που είχε καταγραφεί την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα και η πτωτική τάση που είχε καταγραφεί στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων τις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου 2021.Οι παρατηρούμενες μεταβολές δεν μπορούν να ερμηνευτούν ποσοτικά επί του παρόντος. Οι διακυμάνσεις και η τάση θα αξιολογηθούν μετά τον έλεγχο των δειγμάτων της τρέχουσας εβδομάδας.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 31/5– 6/6/21, δεν ανιχνεύθηκε ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Πάτρας. Το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης των εργαστηριακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 31/5– 6/6/21, δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή (+9%) του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Ξάνθης σε σχέση με την εβδομάδα 24-30/5/2021. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν χαμηλά.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 31/5-6/6/2021, τα επίπεδα του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αλεξανδρούπολης σημείωσαν πτώση (-50%) σε σχέση με την εβδομάδα 24/5-30/5/2021. Σημείωση: λόγω βλάβης του δειγματολήπτη, κατά την τελευταία εβδομάδα αναλύθηκαν ενωμένα στιγμιαία δείγματα από τη ΜΕΛ Αλεξανδρούπολης.

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα, 31/5-6/6/2021, στα Ιωάννινα, το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρέμεινε σταθερά χαμηλό (-1%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 24-30/5/21.

Σημ1: Οι παραπάνω τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιικού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των περιοχών. O ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται με βάση το ρυπαντικό φορτίο που καταλήγει στην εκάστοτε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε διάρκεια 24 ωρών και τυπικών τιμών παραγωγής ρυπαντικού φορτίου ανά άτομο ανά ημέρα.

Σημ2: Τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διεπιστημονική Εργαστηριακή Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης, Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

