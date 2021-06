Τεχνολογία - Επιστήμη

Black out: Γιατί “έπεσαν” μεγαλύτερες ιστοσελίδες του κόσμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις εξηγήσεις της έδωσε η εταιρεία που ευθύνεται για τη βλάβη στο διαδίκτυο, που επηρέασε από το BBC και τον Guardian μέχρι το Λευκό Οίκο.

Η Fastly, η εταιρεία cloud computing που ευθύνεται για την τεράστια βλάβη που σημειώθηκε χθες Τρίτη στους ιστότοπους πολλών ειδησεογραφικών μέσων σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από κάποιο σφάλμα λογισμικού (bug) όταν ένας από τους πελάτες της άλλαξε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του.

Η χθεσινή παγκόσμια βλάβη, που επηρέασε ακόμη και τον ιστότοπο του Λευκού Οίκου και της βρετανικής κυβέρνησης, προκάλεσε ερωτήματα για την εξάρτηση του διαδικτύου από λίγες μόνο εταιρείες.

«Η βλάβη ήταν ευρεία και σοβαρή και λυπούμαστε πραγματικά για τις επιπτώσεις της στους πελάτες μας και σε όσους βασίζονται σε αυτούς», επεσήμανε η Fastly σε ανάρτησή της την οποία υπογράφει ο Νικ Ρόκγουελ, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένη για το πρόβλημα αυτό.

Η Fastly τόνισε ότι θα εξετάσει και θα δώσει εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους δεν εντόπισε το σφάλμα του λογισμικού στη διάρκεια των ελέγχων που διεξήγαγε.

Η εταιρεία εξήγησε ότι το bug βρισκόταν σε μια ενημέρωση λογισμικού που έστειλε στους πελάτες της στις 12 Μαΐου και ενεργοποιήθηκε όταν ένας από τους πελάτες της έκανε αλλαγές στις ρυθμίσεις, προκαλώντας τη δυσλειτουργία του προγράμματος η οποία επηρέασε το 85% του δικτύου της Fastly.

Η εταιρεία εντόπισε το πρόβλημα ένα λεπτό αφού σημειώθηκε, στις 12:47 ώρα Ελλάδας και οι τεχνικοί της το έλυσαν στις 13:27. «Μέσα σε 49 λεπτά το 95% του δικτύου μας λειτουργούσε κανονικά», εξήγησε η Fastly.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Μακρόν και οι προβλέψεις της Τετάρτης

Μακρύνεια: Πυροβόλησε για να διώξει παιδιά - Τραυμάτισε το ένα

Τραμπ: ο “γιός” του συνελήφθη για απάτη