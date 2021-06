Life

“Το Πρωινό” - Πάτρας: στην “Φάρμα” θέλω να νικήσει ο… (βίντεο)

Τι είπε ο παρουσιαστής για την συμμετοχή και τους συμπαίκτες που ξεχώρισε, την συγκίνηση για την κόρη του και τα βήματα του στην τηλεόραση.

Για τις εμπειρίες του στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη στο «Πρωινό» ο Θανάσης Πάτρας.

Όπως είπε στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά, «Μαζί με την καραντίνα έμεινα σε «απομόνωση» για 89 ημέρες…. Έχασα κιλά, έφαγα και τραχανά που είχα να φάω χρόνια!».

Αναφερόμενος στην συνάντηση μετά από τόσες ημέρες με την κόρη του, ο Θανάσης Πάτρας είπε «η κόρη μου με υποδέχθηκε με ένα μπαλονάκι ροζ. Μου ήρθε ένας λυγμός, ένα πράγμα. Είχαμε πει με τον Γκρέκα ότι «θα έχουμε θέμα» και εγώ του είπα «δεν είναι κακό να συγκινηθείς».

Όπως είπε η κόρη του είναι 8 ετών και μαζί της είναι «αυστηρός» και «με όρια», συμπληρώνοντας «η γυναίκα μου είναι πιο αυστηρή, οπότε ακολουθώ το πρόγραμμα της για να είμαι ήσυχος. Με την γυναίκα μου, είμαστε μαζί 14 χρόνια. Λόγω της κρίσης έκλεισε τα μαγαζιά που είχε και τώρα δουλεύει αλλού».

«Έχω να κάνω τηλεόραση από το 2018, τρία χρόνια δηλαδή. Σαφώς και σκέφθηκα την «επόμενη ημέρα» για την συμμετοχή στην «Φάρμα» και σαφώς και εγώ και άλλοι «αναγνωρίσιμοι», βλέπαμε ότι μπορεί να είναι μια ευκαιρία. Στην «Φάρμα» ένιωσα ότι μπορώ να κάνει restart στην καριέρα μου», είπε ο παρουσιαστής.

Αναφερόμενος στην παρουσίαση εκπομπών στο παρελθόν, είπε «όταν έκανα εκπομπή το Σαββατοκύριακο, ενώ είχα μια επιτυχημένη σεζόν, ο σταθμός αποφάσισε να κάνει την επόμενη σεζόν την εκπομπή ο Ανδρέας Μικρούτσικος, μετά έμεινα εκτός για δύο σεζόν και ύστερα έκανα εκπομπή μαγειρικής για δύο σεζόν, με την Ντίνα Νικολάου, ήμουν ο πρώτος που έκανα εκπομπή μαγειρικής και μου έλεγαν τότε «που πας;».

Μιλώντας για την συμμετοχή του στην «Φάρμα», ο Θανάσης Πάτρας είπε ότι «αυτή η εμπειρία είναι τελείως ψυχαγωγική και μοναδική, αλλά είναι «μια και έξω», δεν το ξανακάνεις, είναι τόσο μοναδική ως εμπειρία».

Συμπλήρωσε πως «σε ριάλιτι τύπου «Survivor» δεν θα πήγαινα, όχι γιατί είναι δυσκολότερο από αυτό που ζήσαμε στην «Φάρμα», αλλά διότι είναι και μακριά από την Ελλάδα και είναι πιο αγωνιστικό εκείνο και εγώ όπως είδατε δεν είμαι τόσο ανταγωνιστικός. Αν και αγωνιζόμουν με νεότερους παίκτες βέβαια και νομίζω ότι καλά τα πήγα».

«Όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί παίκτες, αγωνιστικά τουλάχιστον είναι οι καλύτεροι αυτοί που έχουν μείνει, αλλά εγώ θα ήθελα νικητής να είναι ο Γκρέκας», κατέληξε ο Θανάσης Πάτρας, αφού αναφέρθηκε και στους συμπαίκτες του από την «Φάρμα» με τους οποίους ήρθε πιο κοντά.

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από «Το Πρωινό» και όσα είπε με ονόματα για ορισμένους συμπαίκτες του ο Θανάσης Πάτρας:

Νωρίτερα, στην εκπομπή προβλήθηκαν αποκλειστικά αποσπάσματα απο το επεισόδιο του ημιτελικού που θα προβληθεί απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1: