Κοινωνία

Περιστέρι: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με λεωφορείο

Τροχαίο ατύχημα στο Περιστέρι. Τρόλεϊ συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτη, στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, τρόλεϊ συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο, στην συμβολή της Θηβών με την Κωνσταντινουπόλεως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει ευτυχώς τραυματισμός, όμως δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές πώς σημειώθηκε το ατύχημα.

