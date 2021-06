Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πρωταθλητής για 40η φορά στην ιστορία του

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος, την ημέρα που συμπληρώθηκαν τρία χρόνια χωρίς τον Παύλο Γιαννακόπουλο.





Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στον 4ο τελικό μέσα στο Λαύριο με 66-82 και έκανε το 3-1 στην σειρά των τελικών του πρωταθλήματος της Basker League, και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος στην ιστορία του.

Μάλιστα, το «τριφύλλι» έκανε το νταμπλ, το 12ο στην ιστορία του, αφού φέτος κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την κατάκτηση του 40ού πρωταθλήματος και 67ου τίτλου συνολικά στην ιστορία του, την ημέρα που συμπληρώθηκαν τρία χρόνια χωρίς τον Παύλο Γιαννακόπουλο.

Οι «πράσινοι» δεν βρήκαν ουσιαστικά προβλήματα και κυριαρχώντας στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες του πολύ μαχητικού Λαυρίου, πήρε τη νίκη, τον τίτλο και το νταμπλ.

Κυριαρχώντας στα δύο καλάθια και με τον Ντίνο Μήτογλου να κάνει θραύση με εντυπωσιακό νταμπλ-νταμπλ από το 25ο λεπτό του αγώνα (23 πόντους και 11 ριμπάουντ, συνολικά στο παιχνίδι) και τον Ιωάννη Παπαπέτρου να προσθέτει 24 πόντους με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Παναθηναϊκός απέδειξε την ανωτερότητά του και έφτασε στη νίκη και το τρόπαιο.

Τα δεκάλεπτα: 22-28, 31-41, 52-65, 66-82

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 14, Μουράτος 8, Ντιαλό 17, Ντέιβις 3, Γερομιχαλός 12, Κόζι 10, Σάβατζ, Περσίδης, Ερμείδης, Ανοσίκε, Βουλγαρόπουλος, Μαστρογιαννόπουλος 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κάτας): Μπρέι 3, Παπαγιάννης 14, Παπαπέτρου 24, Μήτογλου 23, Σαντ Ρος 4, Μποχωρίδης, Χεζόνια 8, Δίπλαρος, Κασελάκης, Γουάιτ, Μπέντιλ 6

