e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά πλέον η εγγραφή των νέων δικηγόρων

Διευρύνονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα. Βήμα - βήμα η διαδικασία για την εγγραφή των νέων δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ.

Δυνατότητα αυτόματης ηλεκτρονικής εγγραφής των νέων δικηγόρων στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ παρέχεται πλέον μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αυτόματης διακοπής της ασφάλισής τους στον κλάδο υγείας του e-ΕΦΚΑ (π. Τομέων Υγείας Δικηγόρων του π. ΕΤΑΑ), στον οποίο υπάγονταν υποχρεωτικά ως ασκούμενοι δικηγόροι, εφόσον έχουν ενεργή ασφάλιση.

Αναλυτικά, μέχρι σήμερα, οι ασκούμενοι δικηγόροι απευθύνονταν στον κατά περίπτωση Τομέα Υγείας Δικηγόρων για τη διακοπή της ασφάλισής τους. Στη συνέχεια, εφόσον επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως δικηγόροι, εισέρχονταν στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης» και λάμβαναν τη σχετική βεβαίωση.

Εάν δεν έχει προηγηθεί διακοπή ασφάλισης στον Τομέα Υγείας, η εγγραφή τους, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, δεν ολοκληρωνόταν και παραπέμπονταν, για να εξυπηρετηθούν, στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, αυτή η άσκοπη ταλαιπωρία, οι επισκέψεις στα υποκαταστήματα και η καθυστέρηση εγγραφής των νέων δικηγόρων στο μητρώο του ΕΦΚΑ, καταργούνται, καθώς όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτοματοποιούνται και επιτυγχάνεται η αυτόματη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης προς την ΑΑΔΕ για έναρξη δραστηριότητας, μέσω διασύνδεσης των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ.

Χρήση αυτής της διαδικασίας μπορούν να κάνουν όλοι οι νέοι δικηγόροι που διέκοψαν την άσκηση δικηγορίας, μετά την 1/1/2020 και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έναρξη στην ΑΑΔΕ.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία, o χρήστης εισέρχεται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή:

Αρχική -> Εργασία και ασφάλιση -> Ασφάλιση -> Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης (e-ΕΦΚΑ) είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: > Επιλογή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Ασφαλισμένους> «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης».

