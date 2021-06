Κόσμος

Cumhuriyet: Eγκατάσταση των S-400 στα Κατεχόμενα της Κύπρου

Τι απαντούν οι ΗΠΑ ενόψει και της συνάντησης Μπάιντεν - Ερντογαν στο Λονδίνο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η αντιπολιτευόμενη τον Ερντογάν τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet αναφέρει ότι η τουρκική κυβέρνηση προτείνει στις ΗΠΑ την εγκατάσταση των ρωσικής προέλευσης πυραύλων S-400 στα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Η πληροφορία βλέπει το φως της δημοσιότητας λίγο πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο Λονδίνο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» της Κύπρου, ο αρθρογράφος της Cumhuriyet Μεχμέτ Αλί Γκιουλλέρ, αποκαλύπτει ότι στους διπλωματικούς κύκλους της Άγκυρας κυκλοφορεί η πληροφορία ότι, η τουρκική πλευρά, η οποία αναζητεί φόρμουλες για την εξομάλυνση των σχέσεων της με τις ΗΠΑ εν όψει της συνάντησης του Αμερικανού και Τούρκου Προέδρου, εισηγήθηκε την εγκατάσταση των ρωσικών πυραύλων στα κατεχόμενα.

Απέρριψαν την πρόταση οι Αμερικανοί

Ο Αλί Γκιουλλέρ στο σημερινό άρθρο γνώμης του στην Cumhuriyet γράφει ότι η Τουρκία χτύπησε την πόρτα των ΗΠΑ με έξι προτάσεις. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ χθες έστειλε νέο μήνυμα συνεργασίας και διαλόγου στις ΗΠΑ.

Ο αρθρογράφος της Cumhuriyet προσθέτει ότι η τουρκική πρόταση περί εγκατάστασης των S-400 στα κατεχόμενα απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ με το σκεπτικό ότι θα δημιουργούσε επιπλοκές στις σχέσεις με την Κύπρο.

Μοντέλο Κρήτης και Μοντέλο Πακιστάν

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της Cumhuriyet, η τουρκική πλευρά εισηγήθηκε επίσης, στην Ουάσιγκτον την επίλυση του προβλήματος των S-400 με βάση το «μοντέλο της Κρήτης». Με βάση αυτή την φόρμουλα, η τουρκική πλευρά θα διαχειρίζεται τους ρωσικούς πυραύλους στη Βόρεια Κύπρο με τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεται σήμερα η ελληνική πλευρά τους κυπριακής ιδιοκτησίας ρωσικούς πυραύλους που είναι εγκαταστημένοι στην Κρήτη.

Η τουρκική πλευρά πρότεινε επίσης, στις ΗΠΑ, την δημιουργία ενός κοινού, αμερικανοτουρκικού αρχηγείου, το οποίο θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει την λειτουργία των S-400. Ο κ. Γκιουλλέρ ονομάζει αυτό το μοντέλο ως «μοντέλο του Πακιστάν».

Μοντέλα Ιντζιρλίκ ή Ναχιτσεβάν

Ο κ. Γκιουλλέρ αναφέρεται και σε δυο άλλες τουρκικές φόρμουλες για τα S-400, στα «μοντέλα» του Ίντζιρλικ και του Ναχιτσεβάν.

Συγκεκριμένα, η Άγκυρα προσεγγίζει θετικά την ιδέα της εγκατάστασης των S-400 στην βάση Ίντζιρλικ, όπου ο αμερικανικός στρατός θα έχει την δυνατότητα να επιτηρεί την χρήση τους.

Εναλλακτικά, τα S-400 θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην αυτόνομη περιοχή του Αζερμπαϊτζάν στα σύνορα με την Τουρκία, στο Ναχιτσεβάν από όπου θα παρέχουν ασπίδα προστασίας σε Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν.

