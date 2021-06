Πολιτική

Αποκάλυψη Nordic Monitor: Απόρρητο σχέδιο των Τούρκων για επίθεση σε Ελλάδα και Αρμενία

Το Nordic Monitor επικαλείται απόρρητα έγγραφα του τουρκικού Γενικού Επιτελείου Στρατού

Σχέδιο ταυτόχρονης τουρκικής εισβολής τόσο στην Ελλάδα όσο στην Αρμενία έφερε στο φως της δημοσιότητας το Nordic Monitor βασιζόμενο σε απόρρητα έγγραφα του τουρκικού ΓΕΣ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το σχέδιο που έχει την ονομασία «CERBE», εκπονήθηκε το 2014 και επικαιροποιήθηκε το 2016. Σύμφωνα με το Nordic Monitor, «η Τουρκία εμπνεύστηκε την ονομασία των μυστικών πολεμικών της σχεδίων για την ανατολική Μεσόγειο, από μια σημαντική νίκη της οθωμανικής ναυτικής μηχανής εναντίον ενός στόλου χριστιανικής συμμαχίας που ενίσχυσε την κυριαρχία των Τούρκων στη Μεσόγειο».

Σύμφωνα με μια παρουσίαση PowerPoint που εκπονήθηκε από το Γενικό Επιτελείο για επανεξέταση εσωτερικού σχεδιασμού, η Τουρκία εκπόνησε ένα σχέδιο μυστικής στρατιωτικής επιχείρησης με την ονομασία «TSK CERBE Harekat Planlama Direktifi» (TSK [Turkish Armed Forces] Cerbe Operation Planning Directive).

Το σχέδιο είχε ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2014, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα ενημερώθηκε εν μέσω αυξημένης έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας / Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο», αναφέρεται ακόμη στο ρεπορτάζ. «Το Cerbe είναι το όνομα ενός νησιού της νότιας Τυνησίας κοντά στα σύνορα με τη Λιβύη. Ήταν εκεί όπου η Μάχη του Τζέρμπα διεξήχθη τον Μάιο του 1560 μεταξύ των οθωμανικών δυνάμεων και του στόλου της Χριστιανικής Συμμαχίας, που αποτελείτο κυρίως από ισπανικές, παπικές, γενοβέζικες, μαλτέζικες και ναπολιτανικές δυνάμεις. Οι Τούρκοι κέρδισαν τη μάχη, η οποία τους έδωσε κυριαρχία στη Μεσόγειο Θάλασσα», συμπληρώνεται στο δημοσίευμα, στο οποίο εν συνεχεία επισημαίνεται ότι «το όνομα του ολοκληρωμένου σχεδίου πολεμικού παιχνιδιού της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο ταιριάζει με την αφήγηση που προωθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και οι συνεργάτες του, οι οποίοι συχνά τοποθετούν τα προβλήματα της Τουρκίας με τους Δυτικούς συμμάχους της ως μέρος μιας ανανεωμένης σύγκρουσης μεταξύ της Χριστιανικής Ευρώπης και της μουσουλμανικής Τουρκίας. Μία διαφάνεια που το powerpoint από το μυστικό έγγραφο παραθέτει τα στρατιωτικά εκπληκτικά σχέδια της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Αρμενίας και στην Ανατολική Μεσόγειο με αντίστοιχες ημερομηνίες που δείχνουν ποτέ καταρτίστηκαν».

«Η ύπαρξη του πολεμικού σχεδίου της Τουρκίας για την ανατολική ανακαλύφθηκε σε φάκελο δικαστηρίου στην τουρκική πρωτεύουσα, με τον εισαγγελέα Serdar Coskun, πιστό του Τούρκου προέδρου, προφανώς να ξεχνά να αφαιρέσει τα διαβαθμισμένα έγγραφα προτού τα υποβάλει στο δικαστήριο», αναφέρεται ακόμη στο ρεπορτάζ, το οποίο συνεχίζει: «Συλλέχθηκαν από τα κεντρικά γραφεία του Γενικού Επιτελείου κατά τη διάρκεια έρευνας σχετικά με το αποτυχημένο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου 2016.

Τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εισβολής σε Ελλάδα και Αρμενία, διαπιστώθηκε ότι εστάλησαν μεταξύ των κορυφαίων διοικητών στο Γενικό Επιτελείο μέσω ενός ασφαλούς εσωτερικού email. Ο Κοσκούν διέταξε τον στρατό να προωθήσει αντίγραφα όλων των μηνυμάτων email για τους δύο προηγούμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτογραφημένων, την 1η Αυγούστου 2016. Δέκα ημέρες αργότερα, στις 11 Αυγούστου 2016, ο εισαγγελέας ανέθεσε στον έμπιστο βοηθό του, έναν αστυνομικό που ονομάζεται Yuksel Var, να συλλέξει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους εσωτερικούς διακομιστές του Γενικού Επιτελείου και να του αναφέρει.

Μια επιτροπή που συστάθηκε από στρατιωτικούς τεχνικούς υπό τον Var ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 14 Φεβρουαρίου 2017. Στο τέλος, το κατηγορητήριο που κατέθεσαν οι εισαγγελείς Necip Cem Iscimen, Kemal Aksakal και Istiklal Akkaya τον Μάρτιο του 2017 στο 17ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Άγκυρας περιελάμβαναν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συλλέχθηκαν από τους υπολογιστές του Γενικού Επιτελείου».

Καταλήγοντας το Nordic Monitor αναφέρει: «Δεν βρέθηκε καμία επικοινωνία στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να δείχνει κάποια υπόδειξη της απόπειρας πραξικοπήματος, η οποία πολλοί πιστεύουν ότι ήταν μια επιχείρηση αποπροσανατολισμού που οργανώθηκε από τον Ερντογάν και τους αρχηγούς των μυστικών και στρατιωτικών υπηρεσιών του για να παγιδέψουν την αντιπολίτευση σε διώξεις και μαζικές εκκαθαρίσεις.

Το έγγραφο δεν έχει λεπτομέρειες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος εκτός από το όνομα και την ενημερωμένη ημερομηνία του. Οι λεπτομέρειες του πολεμικού σχεδίου πρέπει να έχουν επισημανθεί ως «απόρρητες» και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν μέσω του συστήματος intranet που λειτουργεί στους διακομιστές ανταλλαγής email του τουρκικού στρατού.

Μια ανασκόπηση των εγγράφων δείχνει επίσης ότι το Γενικό Επιτελείο, το οποίο κοινοποίησε τα email στην αρχή, πανικοβλήθηκε οκτώ μήνες αργότερα για την πιθανή επίπτωση από την αποκάλυψη των ευαίσθητων εγγράφων και άρχισε να εκπέμπει συναγερμό. Η πρώτη προειδοποιητική επιστολή γράφτηκε στις 8 Μαρτίου 2017 από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Unur Tarc?n, επικεφαλής του Συστήματος Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών Γενικού Επιτελείου (Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri, ή MEBS).

Προειδοποίησε τη νομική υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου ότι τα έγγραφα περιείχαν μυστικά έγγραφα σχετικά με την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας, διαβαθμισμένες αναφορές πληροφοριών και επιχειρήσεις στη Συρία και την ανατολική Μεσόγειο. Είπε ότι τα έγγραφα πρέπει να διατηρούνται μυστικά και να μην κοινοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ακολούθως ο αναπληρωτής νομικός σύμβουλος του Γενικού Επιτελείου, συνταγματάρχης Ayd?n Sevis, έγραψε στο 17ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Άγκυρας στις 24 Αυγούστου 2017, επαναλαμβάνοντας τις ίδιες ανησυχίες σχετικά με τα μυστικά έγγραφα και προέτρεψε τη σύσταση επιτροπής για να ελέγξετε τα έγγραφα.

Ωστόσο, οι Τούρκοι εισαγγελείς φάνηκε ότι δεν έδωσαν προσοχή στις ανησυχίες τους και συμπεριέλαβαν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα συνημμένα μυστικά έγγραφα στο φάκελο της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας τις πολύ διαβαθμισμένες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του σχεδίου εισβολής για την Ελλάδα».

