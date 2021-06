Αθλητικά

Roland Garros: Τσιτσιπάς - Τζόκοβιτς στον μεγάλο τελικό

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά απόλυτα αποφασισμένο και τον Νόβακ Τζόκοβιτς "πεινασμένο" για ακόμα μία νίκη, είναι βέβαιο ότι θα διεξαχθεί μια επική μάχη!

Η μεγάλη ημέρα έφθασε! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιδιώξει στις 16:00 το απόγευμα να κάνει την υπέρβαση και να φύγει από το Παρίσι με το «παρθενικό» τρόπαιο Grand Slam στην καριέρα του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ήταν ο μεγάλος νικητής στο δεύτερο ημιτελικό του Roland Garros, είναι ο αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή στον μεγάλο τελικό.

Μπορεί ο Τζόκοβιτς να είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, ωστόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει επιτύχει δύο νίκες επί του αντιπάλου του. Η πρώτη τον Αύγουστο του 2018, όταν κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του Rogers Cup, που διεξήχθη στο Τορόντο.

Άλλωστε ο ίδιος ο Τζόκοβιτς έχει δηλώσει για τον Τσιτσιπά: "Είμαι σίγουρος ότι δεν θέλει να σταματήσει εδώ. Είναι σε εξαιρετική φόρμα, είναι πρώτος στο Race, έχει συνολικά τα καλύτερα αποτελέσματα. Έχει ωριμάσει πολύ ως παίκτης. Παίξαμε έναν επικό ημιτελικό των πέντε σετ πέρυσι. Ξέρω ότι θα είναι και αυτό ένα δύσκολο ματς για μένα".

