Life

Νίκος Χαρδαλιάς: οι ευχές στην κόρη του για τα γενέθλια της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μικρή του κόρη έκλεισε τα 9 χρόνια ζωής και ο ευτυχής μπαμπάς της ευχήθηκε μέσω Instagram!

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τον Νίκο Χαρδαλιά και την Γιώτα Παναγιωτοπούλου.

Η μικρή τους κόρη κλείνει τα 9 χρόνια ζωής και όπως είναι λογικό οι γονείς της είναι ευτυχισμένοι.

Έτσι ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίαςμ που είναι ένας υπέροχος οικογενειάρχης, θέλησε να της ευχηθεί δημοσίως.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Πάιατ: Φιλότιμο, Άνθρωποι, Τοπίο... Η Ελλάδα σε τρεις λέξεις

Euro 2020 – Αγγλία: με ηγέτη τον Κέιν κόντρα στα “φαντάσματα του παρελθόντος”

Σοκ με Έρικσεν: Οι ποδοσφαιριστές που κατέρρευσαν στο γήπεδο