Κοινωνία

Πανελλαδικές 2021: το μήνυμα της Κεραμέως στους υποψηφίους (βίντεο)

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μέσω Twitter εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν τις εξετάσεις, τονίζοντας ότι το μέλλον τους ανήκει!

Ξεκινούν αύριο Δευτέρα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για πάνω από 100.000 υποψήφιους όλων των κατηγοριών, με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) να εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) αρχίζουν την Τρίτη με τα Νέα Ελληνικά.

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μέσω Twitter ευχήθηκε "καλή επιτυχία" σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν τις εξετάσεις, τονίζοντας ότι το μέλλον τους ανήκει!

“Εύχομαι να πετύχετε όσα επιθυμείτε. Αποδείξατε ήδη, ξεπερνώντας τις πρωτόγνωρες δυσκολίες των τελευταίων δύο ετών, ότι τίποτα δεν μπορεί να σας εμποδίσει να ζήσετε το μέλλον που ονειρεύεστε” τονίζει στο μήνυμά της η υπουργός.

“Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια! Όπως επίσης και στις οικογένειές σας και στους εκπαιδευτικούς σας!” καταλήγει η κ. Κεραμέως.

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν αύριο τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Το μέλλον σάς ανήκει! pic.twitter.com/pcFm6jgrks

— Niki Kerameus (@nkerameus) June 13, 2021