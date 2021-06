Αθλητικά

Euro 2020 - Έρικσεν: νέα ανακοίνωση για την υγεία του

Τι ανακοινώθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας. Το μήνυμά του στους συμπαίκτες του.

Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Ερικσεν, ο οποίος κατέρρευσε στην πρεμιέρα του Β' ομίλου του Euro 2020, απέναντι στη Φινλανδία, σοκάροντας το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ολόκληρο τον κόσμο.

Ο 29χρονος Δανός μεσοεπιθετικός, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης και όπως ανακοινώθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, σήμερα (13/6) το πρωί, έστειλε χαιρετισμούς στους συμπαίκτες του.

«Σήμερα το πρωί μιλήσαμε με τον Κρίστιαν Ερικσεν, ο οποίος έστειλε τους χαιρετισμούς στους συμπαίκτες του. Η κατάστασή του είναι σταθερή και συνεχίζει να νοσηλεύεται για περαιτέρω εξετάσεις», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο Δρ. Sanjay Sharma του St. George's University of London δήλωσε ότι ο παίκτης είχε περάσει όλα τα ιατρικά τεστ όταν αγωνιζόταν στην Premier League αλλά όταν τον αντίκρισε στο έδαφος σκέφτηκε ότι κάτι διέφυγε των γιατρών που τον είχαν παρακολουθήσει. "Σκέφτηκα "Θεέ μου; Υπάρχει κάτι εκεί που δεν είδαμε;" Αλλά έχω δει όλα τα αποτελέσματα των τεστ του και όλα φαίνονταν τέλεια", δήλωσε στην εφημερίδα Mail την Κυριακή.









