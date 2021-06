Κόσμος

Μήνυμα της Αιγύπτου στην Τουρκία να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο

Η Αίγυπτος ενημερώνει συνεχώς Ελλάδα και Κύπρο «για όλες τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο κάλεσε, εκ νέου, την Άγκυρα ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Sada Al-Balad, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας δήλωσε ότι η Αίγυπτος αξιολογεί επί του παρόντος την πολιτική που ασκεί η Άγκυρα, δεδομένου ότι το Κάιρο πρότεινε ήδη ορισμένα θέματα που η Τουρκία θα έπρεπε να λάβει υπόψη για την άρση όλων των εμποδίων που δυσχεραίνουν την οικοδόμηση αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Η Αίγυπτος εργάζεται για να διερευνήσει αν η Άγκυρα είναι έτοιμη να έχει σχέσεις με το Κάιρο σε σωστή βάση και σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε ο Αιγύπτιος υπουργός.

Επίσης, τόνισε ότι «είναι αναγκαίο η Άγκυρα να απέχει από οτιδήποτε αποσταθεροποιεί την ασφάλεια της Αιγύπτου», χαρακτηρίζοντας αυτό ως «ένα ιερό ζήτημα».

Όπως αναφέρει και η "Αλ Αχράμ", ο Σάμεχ Σούκρι επιβεβαίωσε ότι η Αίγυπτος εργάζεται πάντα για να οικοδομεί σωστά στενές σχέσεις με τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους της.

Τέλος, επεσήμανε ότι η Αίγυπτος ενημερώνει συνεχώς Ελλάδα και Κύπρο «για όλες τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

