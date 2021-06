Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Δευτέρα είναι “λαμπερή και αντιδραστική” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Ως μια λαμπερή, αλλά και αντιδραστική ημέρα χαρακτήρισε την Δευτέρα η Λίτσα Πατέρα, πριν ξεκινήσει να αναφέρει τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια, από την συχνότητα του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος, προειδοποιώντας πολλά ζώδια, επεσήμανε ότι σήμερα «θα μπορούσαν να συμβούν εξαιρετικά γεγονότα, καθώς η Αφροδίτη είναι στον Καρκίνο και ευνοεί πολλές υποθέσεις, όμως από την άλλη έχουμε «ανάγκη» να ανατρέψουμε πράγματα και αυτό δημιουργεί εντάσεις».

Όπως συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό», «βέβαια, υπάρχει και ο ανάδρομος Ερμής που κάνει την δουλειά του».

«Σήμερα είναι μια μέρα που η φαντασία μας οργιάζει, μπορεί σε καλλιτεχνικό επίπεδο να έχουμε έμπνευση, μπορεί όμως να είναι και απατηλή, για αυτό χρειάζεται προσοχή», επεσήμανε η αστρολόγος.

Συμπληρωματικά, η Λίτσα Πατέρα, απευθυνόμενη στους Δίδυμους του τρίτου δεκαημέρου, ανέφερε «αυτοί που έχετε γενέθλια αυτές τις ημέρες θα πρέπει να παίρνετε αποφάσεις πολύ προσεκτικά, διότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλουν προσοχή και μπορεί να μας οδηγήσουν σε απατηλές καταστάσεις».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» αναφέρθηκε αναλυτικά στις αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας για όλα τα ζώδια.

Παρακολουθήστε τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα:

