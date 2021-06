Αθλητικά

Euro 2020: Η Τσεχία νίκησε την Σκωτία (βίντεο)

Η Εθνική ομάδα της Τσεχίας... τιμώρησε τους "φλύαρους" Σκωτσέζους.

Σικ... νίκη για την Τσεχία στην πρεμιέρα της στο Euro 2020, μέσα στο “σπίτι” της Σκωτίας, μπροστά σε 12.000 φιλάθλους στο “Hampden Park” της Γλασκώβης, για τον 4ο Όμιλο (όπου συμμετέχουν επίσης Αγγλία και Κροατία).

Η πρώτη εμφάνιση της Σκωτίας σε μεγάλο τουρνουά, μετά από 23 χρόνια (τελευταία φορά ήταν το Μουντιάλ της Γαλλίας το 1998), ολοκληρώθηκε με απογοήτευση. Η νίκη της Τσεχίας φέρει την υπογραφή του 25χρονου επιθετικού της Λεβερκούζεν, Πάτρικ Σικ, που με δύο γκολ (46', 52') - το δεύτερο με σουτ λίγο κάτω από τη σέντρα - διαμόρφωσε τις αποστάσεις στο σκορ, αλλά επίσης και των αποφασισμένων Τσέχων αμυντικών, που σταμάτησαν με επιτυχία τις προσπάθειες των παικτών του Σβικ Κλάρκ.

Η απουσία του αμυντικού της Άρσεναλ, Κίεραν Τιέρνι (ο οποίος ήταν εκτός των 23), ήταν η μόνη έκπληξη στην ενδεκάδα της Σκωτίας, που παρουσίασε ο Στιβ Κλαρκ, αντικαθιστώντας τον με τον οπισθοφύλακα της Λιντς, Λίαμ Κούπερ, και μετατοπίζοντας τον Τζακ Χέντρι στα αριστερά. Κλασική η ενδεκάδα των Τσέχων, δεδομένης της τιμωρίας του αμυντικού τους, Όντρεϊ Κούντελα (Σλάβια Πράγας), για ρατσιστική επίθεση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Europa League, με τη Ρέιντζερς στις 18 Μαρτίου στη Γλασκόβη.

Οι Σκωτσέζοι, τυπικά και ουσιαστικά οικοδεσπότες, ξεκίνησαν καλύτερα αλλά δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις ευκαιρίες των Ντάικς (18’) και - κυρίως - του Ρόμπερτσον (32’), όταν βρέθηκε σε θέση για γκολ, σούταρε αλλά απέκρουσε σε κόρνερ ο Βάτσλικ. Έτσι ο Σικ, που είχε προειδοποιήσει από το 16’, άνοιξε (42’) το σκορ, όταν με γυριστή κεφαλιά από σέντρα του Κουφάλ, νίκησε τον Μάρσαλ. (0-1)

Ο σκόρερ προσπάθησε με την έναρξη της επανάληψης (46’) να “καθαρίσει” το ματς, αλλά αυτή τη φορά ο Μάρσαλ σταμάτησε το σουτ που επιχείρησε. Άμεση (48’) η “απάντηση” των Σκωτσέζων, αλλά το σουτ του Χέντρι σταμάτησε το δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Βάτσλικ με υπερπροσπάθεια δεν απέτρεψε το αυτογκόλ του Κάλας.

Όμως, ο 25χρονος επιθετικός της Λεβερκούζεν, Πάτρικ Σικ, επιβεβαιώνοντας τον “νόμο” του ποδοσφαίρου περί ευκαιριών, λίγο κάτω από τη σέντρα, βλέποντας τον Μάρσαλ εκτός εστίας, επιχείρησε σουτ, σημειώνοντας (52’) ένα πανέμορφο γκολ (0-2), σημειώνοντας το 8ο γκολ στις 11 τελευταίες του διεθνείς εμφανίσεις.

Η Σκωτία προσπάθησε να αντιδράσει, δημιουργώντας τρεις πολύ καλές ευκαιρίες (61’ σε σουτ του Αρμστρονγκ, 65’ σε κεφαλιά του Χέινλι και 66’ με τον Ντάικς), χωρίς όμως να τα καταφέρει. Η τελευταία μεγάλη χαμένη ευκαιρία (90') ήταν για την Τσεχία, με πρωταγωνιστή τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, Μίχαελ Κρμέντσικ (αντικατέστησε τον Σικ στο 87'), ο οποίος δε μπόρεσε να νικήσει τον Μάρσαλ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σκωτία: Μάρσαλ, Ο' Ντόνελ (79' Φόρεστ), Χέινλι, Κούπερ, Χέντρι (67' ΜακΓκρέγκορ), Ρόμπερτσον, Άρμστρονγκ (67' Φρέιζερ), ΜακΓκιν, ΜακΤόμινεϊ, Κρίστι (46' Ανταμς), Ντάικς (79' Νίσμπετ)

Τσεχία: Βάτσλικ, Κουφάλ, Τσέλουστκα, Κάλας, Μπορίλ, Σούτσεκ, Κραλ (67' Χόλες), Νταρίντα (87' Σέβτσικ), Μάσοπουστ (72' Βίντρα), Γιάνκτο (72'Χλόζεκ), Σικ (87' Κρμέντσικ).

