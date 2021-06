Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση

Οι αστυνομικοί, που περιπολούσαν πεζοί, δέχθηκαν επίθεση από δύο άτομα. Ακολούθησε καταδίωξη.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν πεζοί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δέχτηκαν επίθεση από δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αστυνομικοί καθώς διέρχονταν από την πλατεία Ναυαρίνου, διαπίστωσαν ότι ένα άτομο είχε μπει στον αρχαιολογικό χώρο για να ουρήσει. Τον πλησίασαν για να του κάνουν παρατήρηση. Εκείνη τη στιγμή δέχτηκαν επίθεση από δύο φίλους του.

Ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Στη συμβολή των οδών Δ. Γούναρη και Αμπελλού οι αστυνομικοί, με τη βοήθεια ενός πολίτη, κατάφεραν να συλλάβουν το ένα από τα δύο άτομα που τους επιτέθηκαν.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, τα άτομα που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς είναι τοξικομανείς, που συχνάζουν στην πλατεία Ναυαρίνου.

