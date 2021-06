Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα των Νέων Ελληνικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ.

Mε το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκίνησαν σήμερα τις Πανελλήνιες Εξετάσεις τους οι μαθητές των ΕΠΑΛ.

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να εξεταστούν σε ένα μη λογοτεχνικό κείμενο. Πρόκειται για άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 03.06.2021 στην ηλεκτρονική έκδοση ημερήσιας εφημερίδας υπό τον τίτλο: "Αθλητές: Αιχμάλωτοι της… επιτυχίας".

Παράλληλα, εξετάστηκαν στο ποίημα "Τελευταία Κούρσα" που ανήκει στην ποιητική συλλογή του Νίκου Μοσχοβάκου «Απριλίου ξανθίσματα». Ο ποιητής πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα στη δεκαετία του ’70 και γράφει κατεξοχήν σε ελεύθερο στίχο.

Οι υποψήφιοι είχαν στη διάθεσή τους τρεις ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα:

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους μαθητές των ΓΕΛ θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη, 16 Ιουνίου, με την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), των Μαθηματικών (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και της Βιολογίας (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας) και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ την Πέμπτη, 17 Ιουνίου με την εξέταση των Μαθηματικών (Άλγεβρα).

Κορονοϊός: Στον εισαγγελέα αρνητές για παραπλανητικά μηνύματα στα social media

Απεργία - Πανελλήνιες 2021: κατεπείγουσα αγωγή Κεραμέως για τη διασφάλιση των εξετάσεων