Αθλητικά

Euro 2020 - Έρικσεν: το πρώτο μήνυμά του μετά την κατάρρευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμά του από το νοσοκομείο και η στήριξη στους συμπαίκτες του. Τι έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε στους "φίλους" του ο Δανός παίχτης Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Rigks της Κοπεγχάγης μετά την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια του αγώνα του Euro 2020 μεταξύ της Δανίας και της Φινλανδίας.

Αποφάσισε να ενημερώσει ο ίδιος για την κατάσταση της υγείας του, μέσω ενός μηνύματός στο Instagam, το οποίο συνοδεύει από μια φωτογραφία του!

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα και τις ευχές σας. Σημαίνουν πολλά για μένα και την οικογένειά μου. Είμαι καλά δεδομένων των συνθηκών. Θα κάνω κάποιες εξετάσεις ακόμα, αλλά αισθάνομαι καλά. Τώρα θα στηρίζω τα παιδιά στη Δανία στα επόμενα παιχνίδια», έγραψε μεταξύ άλλων ο διεθνής παίκτης των πρωταθλητών Ιταλίας.

Θεμιστοκλέους: Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε όσους νόσησαν και έχουν κάνει μία δόση

Δολοφονία στην Ζάκυνθο: ο Ντίμης Κορφιάτης, το “βαθύ λαρύγγι” και ο κατηγορούμενος αστυνομικός