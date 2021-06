Ζώδια

Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: η καλύτερη εβδομάδα του Ιουνίου (βίντεο)

Τι είπε η αστρολόγος για την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και για τις πιο ευνοϊκές ημέρες του μήνα. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

«Ο Ερμής ο ανάδρομος πολλές φορές σε κάνει να αναθεωρείς και να κάνεις πίσω, όπως είδαμε και χθες στην συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν. Σου δίνει ευκαιρία για δεύτερες σκέψεις για την πορεία που ακολουθείς. Βέβαια, οι συμφωνίες που γίνονται τώρα, δεν πρόκειται να κρατήσουν», είπε η Λίτσα Πατέρα, πριν ξεκινήσει να αναφέρει τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια, από την συχνότητα του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος, είπε ακόμη ότι «η επόμενη εβδομάδα και κυρίως το διάστημα 21-25 Ιουνίου, είναι η καλύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, ίσως και του καλοκαιριού και για αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε ποια θέματα πρέπει να προωθήσουμε την περίοδο εκείνη».

Όπως συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό», «η Σελήνη εξακολουθεί να είναι στον Λέοντα και μας κάνει να θέλουμε να οργανώσουμε την διασκέδαση μας».

Ακόμη, προσέθεσε ότι «η Αφροδίτη παραμένει στον Καρκίνο και φέρνει στην επιφάνεια τα «ωραία θέματα» της οικογένειας».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» αναφέρθηκε αναλυτικά στις αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας για όλα τα ζώδια.

Παρακολουθήστε τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα:

