Κοινωνία

Ζάκυνθος - Ντίμης Κορφιάτης: Παραδόθηκε η 27χρονη “τσιλιαδόρος” της δολοφονίας της Χριστίνας Κλουτσινιώτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 37χρονης Χριστίνας Κλουτσινιώτη.

Παραδόθηκε στην αστυνομία της Ζακύνθου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η 27χρονη η οποία φέρεται να ήταν η «τσιλιαδόρος» στη δολοφονία της συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη, Χριστίνας Κλουτσινιώτη.

Η γυναίκα εμφανίστηκε με τον δικηγόρο και μία συγγενή της και όπως προέκυψε κρυβόταν στο νησί όλες τις ημέρες.

Σήμερα θα κρατηθεί και θα οδηγηθεί αύριο Τετάρτη στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο κύκλος των απολογιών για τους κατηγορούμενους άνοιξε το πρωί του Σαββάτου και θα ολοκληρωθεί απόψε.

Υπενθυμίζεται πως με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έχουν προφυλακιστεί και έχουν ήδη μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας τρεις από τους επτά συλληφθέντες, συγκεκριμένα ο 39χρονος φερόμενος ως εκτελεστής της 37χρονης, ο 38χρονος φερόμενος ως οδηγός της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την επίθεση στο ζεύγος, αλλά και ο φερόμενος ως οδηγός του σκάφους που τους μετέφερε εκτός Ζακύνθου.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρεις από τους συλληφθέντες, ενώ αναμένεται να απολογηθεί και ο έβδομος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021 - Ειδικά Μαθήματα: το πρόγραμμα εξετάσεων

Euro 2020: Η διοργάνωση “ζεσταίνεται” - Τα καλύτερα έρχονται!