Αρκούδα σκότωσε 57χρονο στα Όρη Τάτρα

Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη θανατηφόρα επίθεση από αρκούδα στη Σλοβακία εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα

Ένας 57χρονος σκοτώθηκε από καφέ αρκούδα στην κεντρική Σλοβακία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα αυτή, σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία Λέσι Σλοβένσκε Ρεπούμπλικι.

Ο πληθυσμός των καφέ αρκούδων τριπλασιάστηκε στη Σλοβακία την τελευταία 20ετία.

Από την νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαιώθηκε ότι ο άνδρας, από την κοινότητα Λιπτόφσκα Λούζνα, τραυματίστηκε θανάσιμα από αρκούδα, ανέφερε η υπηρεσία στο Facebook.

Πριν από μια εικοσαετία στα βουνά της Σλοβακίας ζούσαν περίπου 900 αρκούδες. Σήμερα φτάνουν τις 2.760 και η δασική υπηρεσία έχει ζητήσει να νομιμοποιηθεί το κυνήγι τους ώστε να ελεγχθεί ο πληθυσμός τους.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανέφερε ότι θα συλλεχθούν δείγματα DNA για να εντοπιστεί το ζώο. Την περασμένη χρονιά καταγράφηκαν πέντε επιθέσεις από αρκούδες, όμως καμία δεν ήταν θανατηφόρα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο wwe.sme.sk, τα ίχνη του 57χρονου χάθηκαν αφού πήγε για έναν περίπατο στο δάσος κοντά στο χωριό Λιπτόφσκα Λούζνα, στην οροσειρά των Χαμηλών Τάτρα. «Τον βρήκαμε πεσμένο μπρούμυτα δίπλα σε ένα μονοπάτι. Έφερε τραύματα στον λαιμό, στην κοιλιά, στα πλευρά», είπε ένας φίλος του, ο Ματέι Μπόντορ.

Ο ιστότοπος ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη θανατηφόρα επίθεση από αρκούδα στη Σλοβακία εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα.