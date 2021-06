Αθλητικά

Euro 2020: Η Ρωσία επιβλήθηκε της Φινλανδίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα πανέμορφο γκολ “σφράγισε” την αναμέτρηση των δύο ομάδων, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Το υπέροχο σε έμπνευση κι εκτέλεση γκολ του Αλεξέι Μίραντσιουκ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, χάρισε μία υπερπολύτιμη νίκη στη Ρωσία επί της Φινλανδίας με 1-0 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Euro 2020 κι... ανακάτεψε ακόμη περισσότερο τα πράγματα στη μάχη για την πρόκριση από τον 2ο Όμιλο.

Η Ρωσία ήταν πολύ πιο πιεστική κι απειλητική μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 22΄ ο Ντζιούμπα έκανε κίνηση προς την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής μετά από κεφαλιά του Μάριο Φερνάντες (σε φάση που χτύπησε ο δεξιός μπακ των Ρώσων), αλλά δεν μπόρεσε να κοντρολάρει καλά για να εκτελέσει απ' τα δύο μέτρα. Στο 27΄ ο Πογιάνπαλο έφυγε κατά μέτωπο προς την εστία, αλλά λίγο πριν σουτάρει, τον έκοψε την τελευταία στιγμή ο Ντιφέεφ.

Στο 37΄ η Ρωσία έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν, από “ξυραφένια”, χαμηλή σέντρα του Κουζάεφ, ο Καραβάεφ δεν πρόλαβε να βρει τη μπάλα από τα τρία μέτρα, υπό την πίεση του Ούρονεν.

Η πίεση και η υπεροχή των Ρώσων “καρποφόρησε” εν τέλει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, με εξαιρετική κίνηση, προσποίηση κι εκτέλεση με το αριστερό από τον Αλεξέι Μίραντσιουκ, ο οποίος δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Χραντέτσκι κι “έγραψε” το 1-0.

Η Φινλανδία μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία με τον Πούκι στο 49΄. Ο επιθετικός των Σκανδιναβών έφυγε στο τετ-α-τετ με τον Σαφόνοφ, αλλά υπό την πίεση του Ντιφέεφ, πλάσαρε πολύ πάνω απ΄ τα δοκάρια.

Στο 52΄ ο Γκολοβίν βρήκε λίγο χώρο έξω από' την περιοχή και σούταρε δυνατά, όμως η προσπάθειά του πέρασε ελάχιστα άουτ απ' το δεξί δοκάρι του Χραντέτσκι. Το παιχνίδι από εκείνο το σημείο και μετά “άνοιξε” ακόμη περισσότερο, με την Φινλανδία να ανεβαίνει ψηλά για να ισοφαρίσει και τη Ρωσία να ψάχνει τις γρήγορες αντεπιθέσεις για να σημειώσει ένα δεύτερο τέρμα.

Στο 66΄ ο Ζεμαλέτντινοφ, που είχε περάσει αλλαγή μόλις 5 λεπτά νωρίτερα, έκανε διαγώνια κίνηση και υποδέχθηκε τη μπάλα απ' τον Γκολοβίν, όμως το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Κουζάεφ βρέθηκε ολομόναχος μέσα στην περιοχή και πλάσαρε στη γωνία, με τον Χραντέτσκι να αντιδράει καταπληκτικά, διατηρώντας την ομάδα του “ζωντανή” στο παιχνίδι.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Ρώσοι έφτασαν πιο κοντά στο 2-0 με τους Ζομπνίν και Μπαρίνοφ που αστόχησαν από καλές θέσεις, τη στιγμή που η Φινλανδία έδειχνε πλέον εντελώς ακίνδυνη μετά την έξοδο του Πούκι (με εξαίρεση την κεφαλιά του Αραγιούρι στο 89΄), με αποτέλεσμα να μείνει ως το τέλος το 1-0 υπέρ της ομάδας του Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Φινλανδία (Μάρκου Κάνερβα): Χραντέτσκι, Τοΐβιο (84΄ Γιένσεν), Αραγιούρι, Ο'Σόνεσι, Ραϊτάλα (75΄ Σοΐρι), Σιούλερ (67΄ Κάουκο), Λουντ, Καμαρά, Ουρόνεν, Πογιάνπαλο, Πούκι (75΄ Λαπαλάινεν).

Ρωσία (Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ): Σαφόνοφ, Μάριο Φερνάντες (26΄ λ.τρ. Καραβάεφ), Ντιφέεφ, Ντζίκια, Κουζάεφ, Ζόμπνιν, Μπαρίνοφ, Οζντόεφ (61΄ Ζεμαλέτντινοφ), Μίραντσιουκ (85΄ Μουχίν), Γκολοβίν, Ντζιούμπα (85΄ Σομπόλεφ).

Ειδήσεις σήμερα:

Θεμιστοκλέους για εμβόλιο AstraZeneca: απειροελάχιστες οι παρενέργειες από την δεύτερη δόση

Κρήτη: Φούρναρης έδωσε δουλειά στο παιδί που πήγε να τον κλέψει

Windows 11: πότε θα αντικαταστήσουν τα Windows 10