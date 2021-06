Αθλητικά

EURO 2020: Το Βέλγιο δεν… “ίδρωσε” με την Ρωσία

Άνετη νίκη της εθνικής ομάδας του Βελγίου κόντρα στους Ρώσους

Απλά και άνετα το Βέλγιο μπήκε με τον ιδανικότερο τρόπο στο Euro 2020. Στο δεύτερο ματς του Β΄ ομίλου του τουρνουά, οι «κόκκινοι διάβολοι» «καθάρισαν» από το πρώτο ημίχρονο την αναμέτρηση στην «Gazprom Arena» της Αγίας Πετρούπολης επί της τυπικά γηπεδούχου, Ρωσίας, με το τελικό 3-0 να προέρχεται από τα δύο γκολ του Λουκάκου (10΄, 88΄) και του Μενιέ (34΄).

Η κορυφαία ομάδα στο ranking της FIFA, απέδειξε ότι δεν συγχωρεί τα λάθη της αντίπαλης άμυνας. Από δύο «δώρα» των Ρώσων αμυντικών οι Λουκάκου και Μενιέ βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα, με τον στράικερ της Ίντερ να αφιερώνει το πρώτο τέρμα που σημείωσε στον συμπαίκτη του στους «νερατζούρι», Κρίστιαν Έρικσεν!

Η έκτη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε μεγάλη διοργάνωση (Μουντιάλ και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα) εξελίχθηκε σε «περίπατο» για το συγκρότημα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, που έκανε το 4Χ4 απέναντι στην Ρωσία στις τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Η ομάδα του Τσερτσέσοφ από την άλλη συμπλήρωσε έξι ματς σε τελικές φάσεις Euro, χωρίς ακόμη να έχει γευτεί την χαρά της νίκης!

Ο Ρομέλου Λουκάκου ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Με τα δύο τέρματα που πέτυχε έφτασε τα 20 στα τελευταία 16 ανταγωνιστικά ματς και ο Τόμας Μενιέ με το δεύτερο στο 34ο λεπτό έδωσαν τη δυνατότητα στην ομάδα τους να ελέγξει πλήρως το ματς, να μην απειληθεί καθόλου από τους Ρώσους και να φτάσει πολύ εύκολα στο στόχο της.

Οι συνθέσεις:

ΒΕΛΓΙΟ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κουρτουά, Φερτόνγκεν (77΄ Βερμάελεν), Μπογιάτα, Αλτνερβάιρελντ, Τοργκάν Αζάρ, Τίλεμανς, Ντεντόνκερ, Καστάνιε (27΄ Μενιέ), Καράσκο (77΄ Πραέ), Λουκάκου, Μέρτενς (74΄ Εντέν Αζάρ)

ΡΩΣΙΑ (Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ): Σούνιν, Φερνάντες, Σεμένοβ, Τζίκιγια, Ζιρκόφ (43΄ Καραβάεφ), Οτζόεφ, Μπαρίνοφ (46΄ Ντιβέγεφ), Ζόμπνιν (63΄ Μουκίν), Γκολόβιν, Κουζιάεφ (30΄ Τσερίσεφ, 63΄ Μίραντσουκ),Τζιούμπα



