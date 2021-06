Κόσμος

Μπάιντεν - Πούτιν: Συμφωνία για τα πυρηνικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοινή διακήρυξη με στόχο την αποφυγή ενός πυρηνικού πολέμου υιοθέτησαν οι δύο ηγέτες, κατά τη συνάντησή τους στη Γενεύη.

Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Τζο Μπάιντεν και Βλαντιμίρ Πούτιν, υιοθέτησαν σήμερα μια κοινή διακήρυξη για την πυρηνική στρατηγική σταθερότητα με στόχο την αποφυγή ενός πυρηνικού πολέμου, μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία IFAX και Tass, επικαλούμενα το Κρεμλίνο, μετά τις συνομιλίες των δύο ηγετών στη Γενεύη.

Στη διακήρυξη αυτή, Ρωσία και ΗΠΑ επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην αρχή ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας νικητής σε έναν πυρηνικό πόλεμο. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να διεξάγουν διάλογο για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι και τονίζουν ότι δεν θα πρέπει ποτέ να εξαπολυθεί πυρηνικός πόλεμος.

Περισσότερες από τρεις ώρες διήρκεσαν οι συνομιλίες μεταξύ των Προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στη Βίλα λα Γκρανζ της Γενεύης, παρότι ένα μέρος το χρόνου αυτού είχε το διάλλειμα που μεσολάβησε μεταξύ της συνάντησης των δύο ηγετών, η οποία συνεχίστηκε σε διευρυμένη σύνθεση.

Στη συνάντηση των δύο Προέδρων αρχικά συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Άντονι Μπλίνκεν και Σεργκέι Λαβρόφ και διήρκεσε 1 ώρα και 45 λεπτά. Εν συνεχεία οι δύο Πρόεδροι έκαναν ένα μικρό διάλλειμα πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους των διευρυμένων συνομιλιών.

Η συνάντηση υπό διευρυμένη σύνθεση ξεκίνησε στην “Κίτρινη Αίθουσα” της Βίλας Λα Γκρανζ με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών. Από ρωσική πλευράς συμμετείχαν ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ και ο αναπληρωτής του, Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου Προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ και ο Αρχηγός του Γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων και πρώτος αναπληρωτής του Υπουργού Αμύνης, στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ. Επίσης για τις συνομιλίες με θέμα τα περιφερειακά ζητήματα, που αφορούσαν την Ουκρανία και την Συρία, είχαν προσκληθεί αντίστοιχα στην συνάντηση κορυφής ο αναπληρωτής της διοίκησης της ρωσικής Προεδρίας, Ντμίτρι Κόζακ και ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου για τη διευθέτηση της συριακής κρίσης, Αλεξάντρ Λαβρέντιεφ.

Στη σύνθεση της αμερικανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, συμμετείχαν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ο σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας, Τζέικ Σάλιβαν, ο διευθυντής αρμόδιος για θέματα Ρωσίας και Κεντρικής Ασίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας παρά τω Λευκώ Οίκω, Έρικ Γκριν, καθώς και η Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις, Βικτόρια Νούλαντ.

Επίσης στη συνάντηση κορυφής παρευρίσκοντο και οι πρέσβεις των δύο χωρών, Ανατόλι Αντόνοφ και Τζον Σάλιβαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστρεπτέα και πάγιες δαπάνες: παράταση στις προθεσμίες

Κορονοϊός – εμβολιασμοί: οι προτάσεις για τα προνόμια των πλήρως εμβολιασμένων

Conference League: Άρης και ΑΕΚ έμαθαν τις αντιπάλους τους