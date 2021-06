Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το μνημόσυνο της Καρολάιν και οι τρεις ύποπτοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληροφορίες επιμένουν ότι επίκεινται ραγδαίες εξελίξεις σε ότι αφορά την εξιχνίαση της υπόθεσης. Τι λέει γείτονας του ζευγαριού στα Γλυκά Νερά.

«Επιθυμία των κατοίκων είναι να εξιχνιαστεί το αποτρόπαιο έγκλημα για να ηρεμήσει και η περιοχή, αλλά και να ηρεμήσει η ψυχούλα της 20χρονης που τόσο άδικα έφυγε, πριν καν πρόλαβε να γιορτάσει τα γενέθλια της κορούλας της», είπε για την Καρολάιν και την δολοφονία της από ληστές, ένας γείτονας της στα Γλυκά Νερά.

Όπως σημείωσε, «εμείς στα Γλυκά Νερά θέλουμε περισσότερη αστυνόμευση, είναι μια περιοχή στους πρόποδες του Υμηττού, έχουν έρθει πολλοί νέοι άνθρωποι για να παίζουν τα παιδιά τους στις αλάνες και αν περισσότερη ασφάλεια».

Καθώς συμπληρώνονται 40 ημέρες από την δολοφονία, οι συγγενείς της Καρολάιν θα τελέσουν το μνημόσυνο για την άτυχη 20χρονη.

Ο σύζυγος της έχει φύγει από το σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Όπως είπε ο γείτονας τους, «οι πολίτες των Γλυκών Νερών περνούν και αφήνουν λουλούδια, θεωρούμε νευραλγικό να υπάρξει εξιχνίαση για να ηρεμήσουν και οι κάτοικοι της περιοχής».

Στο «στόχαστρο» τρία άτομα από την Αλβανία

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, έχουν μιλήσει σε πάνω από 100 άτομα, φαίνεται να μην μπορούν να βρουν σύνδεση της εισβολής στο σπίτι στα Γλυκά Νερά με εκείνη στο σπίτι του εκπαιδευτή του πιλότου, που είχε γίνει προ δύο ετών, ενώ αναζητούν απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήματα, που εκκρεμούν, που όπως μετέδωσε το MEGA, είναι:

Γιατί δεν υπάρχουν σημάδια πάλης και ίχνη DNA στα νύχια της 20χρονης;

Γιατί δεν πήραν μαζί τους ή δεν κατέστρεψαν τα κινητά του ζευγαριού;

Γιατί οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές;

Γιατί οι δράστες δεν έφεραν μαζί τους ρολό κολλητικής ταινίας; ή άλλο υλικό για να δέσουν τους ενοίκους;

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται τρία άτομα από την Αλβανία. Έχει μάλιστα ζητηθεί η συνδρομή και της πρεσβείας της χώρας τους, προκειμένου να ελεγχθεί το παρελθόν τους.

Αγκάθι στις έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας της νεαρής μητέρας είναι τα ορφανά αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σπίτι και γίνεται προσπάθεια να ταυτοποιηθούν σε «τράπεζες δεδομένων» και άλλων χωρών.

Παράλληλα γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός σκούρου ύποπτου οχήματος, το οποία έχει καταγραφεί από κάμερες στη περιοχή των Γλυκών Νερών, τις κρίσιμες εκείνες ώρες. Κλιμάκιο έχει βρεθεί και στο αεροδρόμιο των Μεγάρων, στη βάση της εταιρίας των ελικοπτέρων που πετά ο 32χρονος πιλότος, για τη συλλογή όσο το δυνατόν, περισσότερων στοιχείων. Πολύ σύντομα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται εξελίξεις.

Αισιοδοξία για την εξιχνίαση της υπόθεσης άμεσα

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τα επόμενα 24ωρα στην έρευνα της Αστυνομίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν, όπως αναφέρει και η εφημερίδα "Καθημερινή", επικαλούμενη ότι από την επίμονη προσπάθεια των αστυνομικών της Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας φέρονται να έχουν προκύψει ευρήματα ικανά να αποκαλύψουν τι πραγματικά συνέβη στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, όπου ζούσε η 20χρονη με τον 32χρονο σύζυγό της και το μόλις 11 μηνών βρέφος τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα στελέχη της Ασφάλειας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπάρχει τις τελευταίες ημέρες αισιοδοξία για την τελική έκβαση της υπόθεσης, παρότι μεταδίδεται η εικόνα ότι η έρευνα βρίσκεται σε τέλμα λόγω έλλειψης στοιχείων, αναφέρει η εφημερίδα.