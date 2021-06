Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το προφίλ των δραστών και το ύποπτο όχημα

Ο "κοντός", οι συνεργοί του και το σκούρο, πολυτελές όχημα που καταγράφηκε στις κάμερες ασφαλείας. Τι εξετάζει η Αστυνομία.

Πληροφορίες για τον αρχηγό της συμμορίας των ληστών, που εισέβαλαν στη μονοκατοικία στα Γλυκά Νερά και σκότωσαν την 22χρονη Καρολάιν, έρχονται στο "φως" της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τις περιγραφές που έδωσαν τόσο ο σύζυγος της άτυχης Καρολάιν, όσο και ο εκπαιδευτής του, που έπεσε θύμα ληστείας στο Αλεποχώρι Μεγάρων, πρόκειται για ένα άτομο ύψους 1.70 με στρογγυλό πρόσωπο, μελιά, μικρά μάτι, κοντό λαιμό, εύσωμο με φαρδιές πλάτες, γυμνασμένο με κουρεμένο μαλλί, σαρκώδη χείλη, έντονη μύτη, ηλικίας άνω των 35 ετών.

Η περιγραφή του συζύγου της άτυχης Καρολάιν για τους δυο συνεργούς του αρχηγού στα Γλυκά Νερά, είναι η εξής: Ηλικίας 30-35 ο ένας και 25-30 χρόνων ο άλλος. Το ύψος τους 1.80 με 1.87 και η σωματική τους διάπλαση, κανονική. Φορούσαν σκούρα ρούχα, μαύρα γάντια και μαύρες κουκούλες full face. Ο ένας κρατούσε μαύρο πιστόλι και ο άλλος ένα ασημένιο ρεβόλβερ.

Όσον αφορά στο σκούρο, ύποπτο αυτοκίνητο, στο οποίο έχουν εστιάσει οι Αρχές μετά την καταγραφή του σε κάμερες ασφαλείας, ειδικοί που επεξεργάστηκαν το υλικό κάνουν λόγο για αυτοκίνητο μάρκας BMW Ε36 ή Ε39, με στρογγυλά φανάρια και μικρούς προβολείς. Αυτόν τον τύπο οχήματος συνηθίζουν να χρησιμοποιούν Αλβανοί κακοποιοί στις επιθέσεις τους, όπως αναφέρει έμπειρος αξιωματικός. Το αυτοκίνητο δεν έχει ταυτοποιηθεί και σύμφωνα με τα στοιχεία, κινήθηκε κοντά στη μεζονέτα του φονικού και διέφυγε από τη Λεωφόρο Λαυρίου με κατεύθυνση την Αγία Παρασκευή.

