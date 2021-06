Υγεία - Περιβάλλον

Λουράντος για self test και AstraZeneca: οι πολίτες “μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια” (βίντεο)

Τι λέει για τις επισκέψεις πολιτών στα φαρμακεία και την νέα απόφαση για την διάθεση των self test.

«Τα φαρμακεία στην Αττική έχουν γονατίσει και από τα self test και από το AstraZeneca», είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κώστας Λουράντος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο κ Λουράντος σημείωσε «”μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια” οι πελάτες, διότι πρέπει να κάνουμε την ίδια διαδικασία τρεις φορές για να πάρουν τα τρία self test και έρχονται και πολλοί που θέλουν να αλλάξουν το ραντεβού που είχαν κλείσει για εμβόλιο AstraZeneca και πρέπει να ψάχνουμε ραντεβού σε εμβολιαστικό κέντρο που κάνει άλλο εμβόλιο. Βρίσκουμε, λένε “αυτό είναι μακριά, άστο, θα το ξαναδούμε αργότερα”. Όλα αυτά δεν μπορούν να συνυπάρχουν με την δουλειά του φαμρακείου».

«Και με τα self test οι πολίτες δεν ξέρουν τι ισχύει και χτυπάμε τρία και τέσσερα ΑΜΚΑ για να δούμε αν δικαιούται ο πολίτης και μετά είναι και οι πολίτες που έρχονται ανήσυχοι λόγω του AstraZeneca», προσέθεσε ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.

Όπως σημείωσε ο Κώστας Λουράντος, αναφορικά με την αναστάτωση που έχει προκληθεί σχετικά με την συνέχιση της διάθεσης των δωρεάν self test ανίχνευσης κορονοϊού από τα φαρμακεία, «οι πολιτικοί θυμούνται ένα πράγμα που δεν τους κάναμε το χατίρι και ξεχνούν τα χίλια που κάνουμε για αυτούς και για τους πολίτες».

Σε γραμμή μάλλον διαφορετική από εκείνη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής είπε ότι για να καθοριστεί η τελική απόφαση του ΦΣΑ δεν αρκεί συνεδρίαση του ΔΣ, αλλά «θα πάμε σε Γενική Συνέλευση, εδώ δεν νιώθουμε καλά».

