Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca: “Ο αδελφός μου έπεσε σε κώμα 10 μέρες μετά το εμβόλιο”

Η καταγγελία από την αδελφή ενός 42χρονου και η απάντηση της Αθηνάς Λινού.

Μία νέα καταγγελία για το εμβόλιο της AstraZeneca έρχεται στην δημοσιότητα. Όπως ανέφερε μία γυναίκα, ο αδελφός της ο οποίος πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας έπεσε σε κώμα, δέκα ημέρες μετά από τον εμβολιασμό του με το σκεύασμα της AstraZeneca.

Η αδελφή του 42χρονου, μιλώντας στο MEGA είπε χαρακτηριστικά, «βγήκαμε και είπαμε την περιπέτειά μας για να προστατευτούν και άλλοι άνθρωποι. Όλη η οικογένεια είναι υπέρ των εμβολίων».

Ο αδερφός της, όπως είπε, αυτή τη στιγμή είναι στην Εντατική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, σε κώμα. «Έχει φύγει ο άνθρωπος μας» είπε σπαρακτικά.



Όπως περιέγραψε, δέκα μέρες μετά τον εμβολιασμό του, ο 42χρονος εμφάνισε σύνδρομο Γκιλαίν – Μπαρέ. «Στην αρχή νομίσαμε ότι ήταν από τη ασθένειά του», είπε συμπληρώνοντας πως μέχρι στιγμής οι γιατροί δεν έχουν επιβεβαίωση ότι για την παρενέργεια οφείλεται το εμβόλιο.

«Είναι κρίμα, είναι κρίμα, για ανθρώπους που είχαν προβλήματα υγείας τόσο χρόνια. Για να προστατευθούν και οι ίδιοι και οι γύρω τους, εμβολιάστηκαν. Για κάποιους φιλάσθενους να μην ήταν όλα τα εμβόλια στην λίστα», σημείωσε η αδελφή του 42χρονου.

Από την πλευρά της, η Αθηνά Λινού, που ήταν καλεσμένη στην ίδια εκπομπή, τόνισε πως δεν υπάρχει καμία αντένδειξη για κανένα εμβόλιο όταν υπάρχει σκλήρυνση κατά πλάκας, λέγοντας επί του συγκεκριμένου ότι «μπορεί να είναι πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο».

