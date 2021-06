Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: νέα κατάθεση από τον σύζυγο της Καρολάιν

Ο 32χρονος σύζυγος της Καρολάιν μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόννησο στο Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ. Καταθέτει ακόμα ένα άτομο του περιβάλλοντος του ζευγαριού.

Πολύ κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης της ληστείας μετά φόνου της 20χρονης Καρολάιν δίπλα στο μωρό της, στις 11 Μαϊου, στα Γλυκά Νερά, βρίσκεται η ΕΛΑΣ, ενώ, πριν από λίγο, ο 32χρονος σύζυγός της μεταφέρθηκε με ελικόπτερο της Αστυνομίας από την Αλόννησο στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Νεότερα στοιχεία για τα οποία χρειάζονται διευκρινίσεις οδήγησαν στις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, καθώς όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Απόστολος Σκρέκας «τα στοιχεία στην έρευνα δεν μπορούν να περιμένουν».

Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα ο πιλότος είχε κληθεί ήδη από χθες για εξέταση, με την αστυνομία να σέβεται την επιθυμία του να παρίσταται σήμερα στο μνημόσυνο της Καρολάιν.

Για τον λόγο αυτό παρελήφθη από πλωτό μέσο από την Αλόννησο στη Σκιάθο και από εκεί στην Αθήνα και τη ΓΑΔΑ.

Όπως αναφέρθηκε «περιμέναμε να τελειώσει το μνημόσυνο και μετά μεταφέρθηκε ο 32χρονος στη ΓΑΔΑ, θα μπορούσε να είχε γίνει και χθες. Ο 32χρονος σύζυγος του θύματος μεταφέρθηκε στην Αθήνα από την Αλόννησο, προκειμένου να εξεταστεί ως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλωστε, όταν ο ίδιος ρωτήθηκε από συγγενείς της συζύγου του, κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, για τον λόγο της αναστάτωσης, φέρεται να απάντησε ότι συνελήφθη ένα άτομο στο Αεροδρόμιο, το οποίο καλείται να αναγνωρίσει.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι κλήθηκε να καταθέσει για την υπόθεση ακόμη ένα άτομο του περιβάλλοντος του ζευγαριού.





Σημειώνεται ότι, όπως έχει πει ο 32χρονος πιλότους στους αστυνομικούς που διερευνούν την υπόθεση, οι δράστες παρέμειναν για πολλή ώρα μέσα στο σπίτι τα ξημερώματα της 11ης Μαϊου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όμως, δεν άφησαν κάποιο ίχνος ούτε πήραν τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κάμερες που βρίσκονταν εντός της οικίας δεν κατάγραψαν κάτι.





